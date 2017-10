El candidato "Youtuber": usa videos virales, palomas fucsias y semillas de responsabilidad compartida

Diferenciarse en estas elecciones presidenciales y legislativas no ha sido cosa fácil. Desde menos horas laborales a la semana, permiso de menstruación, hasta el uso de materiales de campañas ecosustentables han marcado la tónica de estos comicios que se acercan en menos de un mes.

Sin embargo, hay uno de los candidatos que ha sabido utilizar sus redes sociales al máximo, gracias a sus análisis políticos por Facebook Live, lo que le valió la categoría de "candidato Youtuber". Se trata del candidato del Frente Amplio por el reñido distrito 10, Gonzalo Winter, quien con más de 150 mil visitas en promedio, logra llegar a un público más joven.

"La razón de usar las redes es por el acceso que tenemos a ellas, voy caminando por la calle con mi celular y me puedo comunicar con 100 mil personas, sin mediación, son videos muy honestos. Ahora bien si me preguntas por qué me han puesto "candidato youtuber" supongo que es sencillamente porque he hecho videos que son demasiados sencillos para la cantidad de visualizaciones que tienen en Facebook", explica Winter.

Réctor Sánchez, póngase serio. Posted by Gonzalo Winter Diputado D10 on Wednesday, August 30, 2017

Pero la web no lo es todo, a esto se suman las “semillas de responsabilidad compartida” que buscan entregar un mensaje potente a quien las recibe: “Fue una idea que nació el 2013 en la campaña de Gabriel Boric y representa que nosotros no queremos cambiar unos políticos por otros. Sino que sea la gente la que tome el control de sus vidas a través de la política. Por eso les decimos que si quieren que broten las nuevas ideas, no depende de Gonzalo Winter sino más bien de que ellos las planten, las rieguen y las cuiden. Al igual que el nuevo Chile que queremos construir”

Otro elemento que ha marcado diferencia, son las conocidas “palomas” en las calles: “Sabemos que es un elemento necesario para que los vecinos y vecinas nos conozcan. Así que tomamos un riesgo, las hicimos fucsia fosforescente. Nos gusta correr riesgos que generen reacciones” concluyó Gonzalo Winter.

El Pésimo Gobierno de Piñera, Capítulo 2: El Millón de Empleos El Pésimo Gobierno de PiñeraCapítulo 2: El Millón de EmpleosGonzalo Winter / Candidato a diputado / Del Movimiento Autonomista en el Frente Amplio / Santiago – Ñuñoa – La Granja – Macul – Providencia (Distrito 10) Posted by Gonzalo Winter Diputado D10 on Tuesday, August 22, 2017