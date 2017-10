¿Palestino, Wanderers o Curicó? El camino para no descender a Primera B

El fantasma del descenso apareció definitivamente para asustar a los tres candidatos a perder la categoría, con distintos calendarios para las últimas cuatro fechas que decidirán el equipo que terminará último en la tabla de coeficiente y tendrá que jugar con el campeón de la Primera B definiendo su estadía en la máxima categoría.

Curicó Unido tiene la ventaja por ser el último ascendido y en caso de sumar puntos su promedio crece en relación a sus competidores: Santiago Wanderers y Palestino, equipos que el 10 de diciembre tendrán una verdadera final cuando se encuentren en el estadio La Cisterna.

Duodécima fecha (5 de noviembre)

Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile

Universidad de Concepción vs. Palestino

Audax Italiano vs. Curicó Unido

Décimotercera fecha (26 de noviembre)

Palestino vs. Deportes Iquique

Deportes Antofagasta vs. Santiago Wanderers

Curicó Unido vs. Huachipato

Décimocuarta fecha (3 de diciembre)

Universidad Católica vs Palestino

Colo Colo vs. Curicó Unido

Santiago Wanderers vs. Deportes Temuco

Décimoquinta fecha (10 de diciembre)

Palestino vs. Santiago Wanderers

Curicó Unido vs. O’Higgins

