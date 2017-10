¿Debió cancelarse "House of Cards" por culpa de Kevin Spacey?

Kevin Spacey no pudo desviar la atención de su delito sexual en los años 80 contra el actor Anthony Rapp. De hecho, declararse gay no disminuye el hecho de que hizo lo que hizo. Y lo peor: la serie por la que ganó un Globo de Oro, "House of Cards", acaba de ser cancelada. En redes sociales, de igual forma, ya comienza el debate

Muchos piensan que esto es ejemplarizante, tal y como pasó con Amazon.

SI te indigna más que cancelen House of Cards que el posible abuso de menores de Kevin Spacey tenemos un problema. — Diego de Schouwer (@dexamina) October 30, 2017

@netflix anunció de la cancelación de @HouseofCards después de la acusación de acoso sexual de #KevinSpacey a un menor #nadajustificaelabuso — Pancho Herrera (@PanchohePancho) October 30, 2017

Y sea lo que sea, se trata de no seguir normalizando y glorificando a abusadores.

Kevin spacey was pretty good in house of cards…

But considering the fact that he was outed as a pedophile it kinda taints the whole series — Tashi (@WorstEngineer) October 30, 2017

House of Cards acaba con la sexta temporada. No creo que lo de Spacey haya influido mucho. La quinta temporada ya era un despropósito. — Axel Martin (@Bianchi_Axel) October 30, 2017

Otros fans creen que una buena serie no debe pagar por lo que hizo Spacey.

Kevin Spacey se ha llevado entre las patas la serie más famosa y la más importante de Netflix House Of Cards, — Miguel Angel (@MikadoSoul) October 30, 2017

Felicidades @NetflixLAT , acabas de matar a la mejor serie de tu catálogo juntos a Stranger Things, adiós House of Cards — Matias (@Afterlifebookar) October 30, 2017

Mientras tanto, otros no quieren ni pensarlo. Afirman que la serie puede continuar solo con Robin Wright.

Noooooooooooo MI House of Cards noooooooooo. Todo menos eso por favor!!!!!!! No hagan mi vida más miserable!!!! NOOOOOOOOOOOOO — Alex Chapa (@alexchaps) October 30, 2017

Why does House of Cards need Kevin Spacey in order to make a 7th series? Let Robin Wright do it all on her own. — Tom Lynch (@TomLynch_) October 30, 2017

Otros, sin embargo, están felices: la serie no daba ya la calidad esperada.

Está bien que termine House of Cards, la serie no daba para más. Ahora, no sé si merecía una última temporada, podría ser solo un especial — Cristián Jara V. (@CJARA10) October 30, 2017

¿Creen ustedes que debió ser cancelada la serie?