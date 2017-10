Ministro Undurraga: “Me inhabilité” en la decisión de la Empresa Zañartu para las obras del Túnel El Melón

La empresa Zañartu Ingenieros Consultores, que había sido sancionada por los errores en el puente Cau Cau, se adjudicó un contrato por $ 4.122 millones para asesorar el proyecto del túnel El Melón.

Mientras que la Fiscalía Centro Norte afirmó que intentará perseguir penalmente por el delito de prevaricación al Ministerio de Obras Públicas, Alberto Undurraga, por las obras realizadas en el Puente CauCau.

En relación a la polémica, el jefe de la cartera afirmó que "mi rol en el puente CauCau ha sido intentar resolver los problemas heredados. Es necesario recordar que los brazos fueron puestos al revés durante la administración anterior".

"Cuando se acaba el año de suspención, la empresa en este caso Zañartu Ingenieros Consultores, puede volver a participar de una licitación y son los equipos técnicos quienes determinan quién se adjudica el proyecto por el concurso público. Particularmente yo me inhabilité", explicó el ministro de Obras Públicas.

Antecedentes por delito de prevaricación

Respecto a las advertencias de la Fiscalía Centro Norte sobre las nuevas pruebas que presentará por el delito de prevaricación, Undurraga afirmó que "los ministros tienen la obligación de cumplir la ley y en este caso se aplicó una sanción. Luego la empresa constructora reclamó y la Contraloría, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema consideraron que el año de suspención estaba bien".

"La prevaricación es la falta conscientemente de un funcionario a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta, en este caso yo no fui quien decidió que la sanción a la empresa era la correcta. Acá no se trata si nos gusta o no la sanción, sino que si corresponde a la ley y las instituciones que velan por ello consideraron que un año de sanción era lo justo", agregó el secretario de Estado.

