Anuncian marejadas en costas de todo Chile: atentos, esta vez serán "anormales"

Marejadas en todo Chile. Desde Arica hasta Golfo de Penas. Ese es el anuncio que realizó el Centro Meteorológico Marítimo de la Armada que emitió su alerta número 44 respecto a marejadas y número 11 sobre la calificación "anormal" en lo que va del año.

El episodio, que incluirá a las costas del Archipiélago de Juan Fernández, se manifestará desde este jueves hasta el lunes 6 de noviembre. En todas estas jornadas, la mayor peligrosidad de las olas vendrán en las horas de pleamar en cada uno de los días.

Voces de los expertos

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, teniente Felipe Rifo Espósito,aseguró que “lo más intenso de estas marejadas se presentará durante los días jueves en la noche y el día viernes, sobre todo en los horarios de pleamar o de más alta marea, momento en el cual las olas podrían llegar hasta los 3 metros de altura. La magnitud del evento permite prever sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura del borde costero”.

Por lo mismo, la Armada llamó a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecida, evitando el tránsito por borde costero, sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas (playas no aptas para el baño) y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin debida autorización.