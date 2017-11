Aviso de bomba en la sede de la DC moviliza a Carabineros en Ñuñoa

Acordonada. Así se encuentra la esquina de Duble Almeyda con Pedro de Valdivia en Ñuñoa, a causa de un anuncio de bomba en cercanías de la sede de la Democracia Cristiana (DC).

La alerta movilizó al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) que, por motivos de seguridad, decidió ampliar el radio de separación, evitando el tránsito peatonal y vehicular hasta Irarrázaval.

Por el momento, no se ha informado si el artefacto sospechoso que provocó la alerta corresponde o no a una bomba. No obstante, de igual forma se activó el protocolo que se aplica en estos casos.

Sedes de los partidos: nuevo blanco

El hecho se da tan sólo a un día de que se registrara un caso similar. El pasado martes, el conductor de un vehículo habría instalado un extintor en Almirante Barroso con Santo Domingo y desparramó panfletos en el sector. A causa de esto, el tránsito tuvo que ser desviado y Carabineros se llevó el aparato para investigarlo en su laboratorio.

Noticia en desarrollo…