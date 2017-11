¿Hoyos debe citar o resguardar a Pizarro para el duelo contra Wanderers en Playa Ancha?

El volante David Pizarro debutó profesionalmente en Santiago Wanderers en 1996 y en reiteradas ocasiones ha confesado ser hincha del cuadro de Valparaíso. Pese a eso, el Fantasista no tuvo un feliz retorno en las temporadas 2015-2016, protagonizando polémicas con los dirigentes de la Sociedad Anónima que dirige al club, y sufriendo lesiones que no le permitieron tener continuidad en el equipo caturro.

Ante ese escenario, Pek fue contratado por Universidad de Chile en 2017, equipo con el que deberá enfrentar a Wanderers este fin de semana bajó un clima hostil. El director Pedro Codrero manifestó que le espera un "infierno" el fin de semana en Playa Ancha y que lo esperarán con afiches en su contra por ser un traidor.

"A lo mejor la hinchada se siente traicionada. No creo que pase nada por parte de los dirigentes y además no creo que Pizarro se lo merezca. Dentro del campo todo se olvida, él defenderá al equipo que tiene ahora y no me cabe duda que lo hará de la mejor manera, así que debería ser citado en pos del espectáculo", dijo el máximo referente del equipo porteño, Elías Figueroa, a El Gráfico Chile.

"David es de Valparaíso, es porteño, quizás cometió el error de culpar a las Sociedades Anónimas (de su mal paso por Wanderers), pero hoy en día hay S.A. en todo el mundo. Reaccionó con bronca en esa ocasión, pero es un buen tipo y jugador", agregó el histórico ex defensa.

Otro referente caturro que se refiere a la polémica es Joel Soto. El ex delantero, campeón con Wanderers en 2001, considera que "se está inflando mucho el tema".

"Lo de David pasó hace un año, y cada cuál las toma estas declaraciones de amenaza como quiere, no sé si son exageradas, capaz que hay hinchas que sigan dolidos con Pizarro. A mí la verdad no me importa mucho, el tema ya pasó, pero seguramente que el 85% de los hinchas sigue dolido con su salida, y en la forma en que cómo se dio", afirma el Huevo.

¿Pizarro debe jugar o será mejor ausentarse? Soto no duda: "Tiene que venir a jugar como todos, si más allá de que te tengan buena o mala, no debe influir. Yo sé que le debe doler todo esto a él, pero uno está preso a su actuar", sentenció.

"David la plata es tu pasión"

El pasado 22 de abril de 2017, Pizarro jugó 12 minutos en la victoria 2-0 de los azules sobre los caturros en el Estadio Nacional y ahí el Fantasista ya tuvo su primer encuentro con la hinchada de Valparaíso, quienes lo insultaron con duros epítetos a través de un cántico preparado en Ñuñoa. "David, David, concha de tu madre, no eres hincha del Wanderers, la plata es tu pasión", decía el canto que el volante respondió celebrando con la hinchada de la U tras el triunfo como local.

Pizarro celebra el triunfo con la U ante Wanderers en el Nacional / Photosport

Este fin de semana, eso sí, el panorama será distinto con la U de visita en Valparaíso, sobre todo después de las amenazas que realiza el mencionado dirigente. Aún así, en el cuerpo técnico de Guillermo Hoyos indican que no está considerado guardarlo y que "ni siquiera se ha tocado el tema de que David vaya a Valparaíso o no, porque no está en discusión".

"Uno desaprueba estos hechos esto es futbol no es una batalla, toda la gente se enfoca en eso, es un partido, nadie se juega la vida o nada, ese es mi punto de vista. No tenía idea, pero imagino que se tratará de la mejor forma para que él no sea afectado", señaló Christian Vilches en conferencia, bajando los ánimos del intenso partido que vivirán los azules el sábado en Playa Ancha.

La U se ubica en el segundo puesto del torneo de Transición 2017, junto a Colo Colo, con 21 unidades y un triunfo ante los hombres de Nicolás Córdova los dejaría momentáneamente en el primer lugar de la tabla con Unión Española, rival que precisamente enfrentará a los albos por la fecha 12º del certamen nacional.