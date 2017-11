5 consejos para un correcto y seguro consumo de alimentos refrigerados

¿Cuántas veces has eliminado alimentos que estaban guardados en tu refrigerador? ¿Cuántas veces has hecho ese ejercicio cuando la comida ya está visiblemente descompuesta El refrigerador es uno de los aparatos más importante en todo hogar. Ya que permite mantener la comida fresca por más tiempo. Sin embargo si no se tienen ciertos cuidados, puede ser una incubadora de microorganismos. Poniendo en riesgo la salud.

Por lo general es el primer aparato electrónico que se adquiere en todo hogar. Pero sin importar su tamaño, capacidad o tecnología, hay que ser cuidadoso con lo que guardamos en el refrigerador. Y cómo lo guardamos. La acumulación inadecuada de alimentos frescos y cocinados puede dar pie al desarrollo de elementos patógenos o gérmenes. Éste riesgo es conocido como contaminación cruzada.

Evitar la contaminación cruzada

Se debe tener especial cuidado con las carnes. / Agencia Uno

Conversamos con Ximena Torres, académica de la carrera Nutrición y Dietética de la Universidad San Sebastián (USS). Torres explica que la contaminación cruzada en los refrigeradores se evita realizando un correcto almacenamiento de los alimentos. Esto considerando que “en la parte superior deben ir los ya cocidos preparados listos para el consumo, y en la parte inferior los que están crudos o que aun estén en proceso de descongelación”.

Según la especialista de la USS, siguiendo algunos simples consejos, los alimentos se pueden almacenar de manera más segura:

Todo producto cocinado debe ser guardado en pocillos idealmente de vidrio hermético, esto es para conservar su calidad nutritiva y que no exista riesgo de contaminación. Se sugiere guardar los alimentos cocidos no más de 3 días una vez preparados, ya que posterior a estos comienzan a tener alteraciones en su calidad alimentaria.

Lo ideal es que los huevos sean sanitizados antes de ser guardados en el refrigerador. Para ello se puede utilizar cualquier desinfectante de frutas y verduras que ofrece el mercado, o con solución yodada (8 gotas en 500 cc de agua por 10 minutos). Así evitamos una posible contaminación con los otros alimentos que están almacenados en el refrigerador, ya que no se debe olvidar la procedencia anatómica de donde vienen los huevos.

La fruta y verdura crudas debe almacenarse posterior a los alimentos cocidos y antes de los crudos. Ya que si hay exudado de alimentos crudos no debe caer sobre las frutas y verduras.

Lo ideal es lavar todo antes que se guarde en el refrigerador. Sobre todo si presenta suciedad (polvo u otros).