Grupo Solari ratifica poderío económico en Chile según estudio de UDD

El grupo Solari se mantuvo como el mayor grupo económico en Chile al cierre del año pasado, informó el Centro de Estudios de Economía y Negocios (CEEN) de la Universidad del Desarrollo, en su más reciente informe.

Entre sus principales empresas, el grupo Solari tiene como "joyas de su corona" a S.A.C.I. Falabella, Enaex e Hipódromo de Chile. Los ingresos consolidados de S.A.C.I. Falabella alcanzaron US$ 12.829 millones, 2,5% más que en 2015; y la utilidad fue de US$ 910 millones, 17,6% más que el año anterior. Por si fuese poco, destacaron en 2016 inversiones por US$ 778 millones, que derivaron en la apertura de 25 tiendas y un centro comercial.

El segundo lugar del ranking general lo ocupó el grupo Luksic, que avanzó 9 posiciones respecto de 2015, gracias al aumento en los ingresos de todas las compañías en las que cuenta con participación. Es notoria la ganancia neta de Quiñenco de $176.902 millones, lo cual representa un aumento de 83,1% con respecto al año anterior.

El grupo Yarur obtuvo el tercer lugar en el ranking general, el cual escaló un puesto. Esto se debió a un incremento de casi 50% en su patrimonio bursátil. Las acciones de la compañía rentaron un 35% durante el 2016, un desempeño mejor al alza de 21% que registró el índice bancario en el mismo periodo. Además, el banco cerró el año con un aumento de 12% en sus ingresos y un crecimiento de 8% de sus activos.

Los mayores avances en el RGE fueron de los grupos Claro y Socovesa. Ambos subieron 14 lugares debido, entre otros factores, a un aumento de 16% en los ingresos del grupo Claro; y un incremento de 72% en el patrimonio bursátil del grupo Socovesa.

Los mayores retrocesos fueron los de los holdings Hurtado Vicuña, Ponce Lerou y Matte, que bajaron 19 lugares. Este último, pasó de la segunda posición al cierre de 2015 al lugar 21 en el 2016.

¿La razón? Los coletazos del Caso Tissue. Durante el año pasado, CMPC -el brazo forestal de la familia- sufrió una pérdida de US$18 millones debido a la provisión que tuvo que realizar para concretar la compensación de US$150 millones a los consumidores afectados por la colusión en el mercado del tissue. En el caso de los grupos Húrtalo Vicuña y Ponce Lerou, en tanto, la caída respondería a un cambio en la metodología del ranking.

El RGE analiza anualmente de mayor a menor los 33 grupos empresariales chilenos más relevantes y se constituye a partir de un promedio simple de la posición de cada grupo en tres subcategorías: patrimonio bursátil, ingresos consolidados y activos consolidados.