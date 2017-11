Pamela Díaz insiste tras pelea con vecina en Halloween: "Me metí a su casa, pero no a la mala"

A días de un nuevo incidente que movilizó al ámbito farandulero local, la modelo Pamela Díaz volvió a defender lo que hizo durante la pelea que protagonizó con una vecina. La disputa ocurrió en un condominio de Chicureo la noche de Halloween, y terminó con ambas participantes en una comisaría de Carabineros.

La figura televisiva fue a al residencia vecina cerca de las 07:30 horas, cuando concluía una fiesta que se había extendido durante toda la velada. Furiosa por el ruido, ingresó a la casa y encaró a la hija de la dueña de casa.

Según reportes policiales, Carabineros concurrió al recinto y condujo a las dos mujeres hasta el cuartel policial correspondiente. Allí fueron dejadas en libertad unas cuatro horas después. Las dos quedaron citadas a la Fiscalía Local de Chacabuco.

"Me metí a la casa, pero no a la mala. No puedes entrar a una casa si no te abren la puerta", afirmó Díaz. Ella habló del tema en declaraciones al programa "Primer Plano" de Chilevisión.

Pelea en el fin de fiesta

Pamela Díaz relató que reclamó por el ruido e hizo notar que iba en contra del reglamento de la comunidad ante la hija de la dueña de casa, una joven de unos 22 años. "Ella se me tiró encima, pero no podría decir que me golpeó", dijo.

"No se puede pelear con alguien que está con trago", añadió.

La figura farandulera dijo que había sacado lecciones del hecho. "Para la próxima sé que lo que tengo que hacer: o me callo o espero el accionar de Carabineros", reflexionó.