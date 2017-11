La secreta estrategia de Fox Sports que ha despertado sospechas entre los clubes de Primera

En medio de las intensas, secretas, y extensas negociaciones que está llevando la comisión que formó el Consejo de Presidentes, en conjunto con el directorio de la ANFP, para negociar las ofertas por los derechos de transmisión del fútbol chileno, existen grupos empresariales que están realizando un tremendo lobby por debajo de la mesa.

Ese es el caso, por ejemplo, de la cadena internacional Fox Sports, que está participando de la licitación y que durante las últimas semanas, donde se han intensificado el proceso, no ha perdido el tiempo en contactar a clubes "para saber en qué va la cosa". El primero en tirar la piedra fue Mario Rodríguez, presidente de la comisión de fútbol de la Universidad de Concepción, quien reconoce que se reunió con miembros de la señal internacional.

"Se están reuniendo con varios clubes porque quieren saber qué va a pasar. Ellos no han tenido ninguna respuesta de la licitación y se mostraron preocupados. No hay ninguna información, ni siquiera nosotros los clubes sabemos algo. En mi caso no sé nada de nada", aseguró.

Si bien ningún otro club ha reconocido abiertamente que se ha reunido con Fox Sports, son varios quienes han recibido el llamado de gerentes, como el caso de Audax Italiano, el que tuvo una respuesta clara. "Sí, nos llamaron, pero no nos parece que actores relevantes pidan reuniones con clubes, lo único que generan es confusión. No aportan en nada a la celeridad de este tema", apunta Lorenzo Antillo, presidente del club.

Desde la Primera B también acusan haber recibido el llamado, como fue el caso de Deportes Copiapó."Sí, a mí también me llamaron pero les dije que no, porque no tengo nada que decirles", aseguró su timonel Felipe Muñoz.

Otros clubes de Primera reconocen estar al tanto del escenario, pero particularmente reconocen no haber sido contactados por Fox Sports.

En Iquique, por ejemplo, no esconden la molestia ante la situación. "No nos ha llamado nadie y yo creo que no corresponde. Hay una comisión, y para eso están ellos, para trabajar por los clubes, me parece inoportuno que así sea (un llamado)", afirma el presidente de los Dragones Celestes, Cesare Rossi.

"Muchas empresas intentan contactar a los implicados, eso es normal que suceda, pero me parece que lo que está haciendo Fox Sports son manotazos de ahogado. Quizás lo hacen porque no han hecho una oferta buena", reconoce otro dirigente de Primera a El Gráfico Chile, quien no quiso revelar su nombre.

Por último, desde Palestino aseguran que a Fox Sports podría salirles el tiro por la culata y la estrategia les costaría caro. "Las bases de licitación especifican que ningún operador puede tener reuniones de forma independiente con los clubes. Eso los invalida, hay que tener cuidado", avisan los dirigentes árabes.