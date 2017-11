¿Están locos? los ingleses critican a Alexis Sánchez hasta por sus gestos

Alexis Sánchez concentró todas las miradas en el duelo entre Manchester City y Arsenal por la Premier League, debido a que enfrentó al equipo que estuvo a un paso de ficharlo a fines de agosto y que podría incorporarlo en 2018.

Y tras la victoria de los Citizens por 3-1, el delantero chileno se ganó diversas críticas por parte de la prensa inglesa y los hinchas de los Gunners por saludar amistosamente a Mikel Arteta, ayudante técnico de Josep Guardiola y a otro miembro del staff de los Citizens, en un gesto que fue registrado desde la tribuna y viralizado en las redes sociales.

Por eso, el diario The Sun publicó "los fanáticos del Arsenal están convencidos de que Alexis Sánchez se dirigirá al City después de sus payasadas posteriores al partido".

"Parecía feliz de familiarizarse con el personal técnico del que puede ser su futuro equipo", añadió el citado medio sobre la acción del tocopillano.

Es más, algunos fanáticos aseguran que en el diálogo con Arteta, el otrora compañero del criollo le dijo "te veo en enero, tranquilo hermano".

Big hug between Arteta and Sanchez as the Arsenal man heads for the changing room. pic.twitter.com/JT211Gr2fH

Via (charliewatts)

— Bluemoonbaz (@Bluemoonbaz) November 6, 2017