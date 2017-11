¿Se marchitaron las florcitas? : Banco Central indicó que la economía creció 1,3 % en septiembre

El Banco Central de Chile, informó en su acostumbrado informe que el IMACEC (Indicador mensual de Actividad Económica) correspondiente al mes de septiembre 2017 aumentó 1,3% en comparación con igual mes del año anterior.

"La serie desestacionalizada disminuyó 0,1% respecto del mes precedente y creció 1,8% en doce meses. El mes registró dos días hábiles menos que septiembre de 2016", indicó el ente emisor en un comunicado difundido en su página web.

El IMACEC minero aumentó 8,5%, mientras que el IMACEC no minero lo hizo en 0,7%. Este último se vio incidido por el incremento de las actividades de servicios y comercio, efecto que fue en parte compensado por la caída del sector construcción. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC minero cayó 0,4% y el IMACEC no minero no registró variación, indicaron los analistas del Banco Central.

Ratificaron que, conforme al calendario de difusión de las cifras de Cuentas Nacionales, los resultados preliminares del PIB correspondientes al tercer trimestre del año, así como las revisiones al primer y segundo trimestre, serán difundidos el próximo 20 de noviembre.

Según las estimaciones de analistas, este 1.3 constituye un tropezón en los planes del gobierno, empeñado en retomar el camino de la recuperación de la economía chilena.