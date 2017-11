¡Cancelado!: Recordamos algunos conciertos que se han suspendido en nuestro país

Durante esta mañana se confirmó que la fecha que traería Opeth y Bad Religion al Velódromo Estadio Nacional no se realizaría por baja venta de entradas, según confirmó Transistor, la productor a cargo del festival.

Pese a que la Zakk Sabbath, Eterna Inocencia, Attaque 77 y Kuervos del Sur tendrán sus propias presentacionesm la noticia no deja de ser desafortunada para los fans.

Sin embargo, este no es el primer festival que se cancela en Chile. Aquí recordamos algunos de los eventos musicales que han sido suspendidos a pocos días de su realización:

Mosh Festival

Parece chiste que el mismo festival cancelado el 2016 haya sido cancelado también el 2017… aún cuando le hayan cambiado hasta el nombre. Planificado para el 30 de abril de este año, Mosh Festival (Antes llamado Punk Rock Festivsl) prometía un cartel liderado por Suicidal Tendencies y Jello Biafra and the Guantanamo School of Medicine, pero finalmente debió ser suspendido por baja venta de entradas. Aunque originalmente el festival iba a ser re-agendado, la productora anunció que para este año ya no se realizaría y que habría que esperar hasta el 2018… donde nuevamente volvería a llamarse Punk Rock Festival (y esta vez será gratuito).

Frontera

“Pese a contar con mejores condiciones respecto a años anteriores (…) la Intendencia Metropolitana y Carabineros de Chile ha decidido dar no conformidad al evento a tan sólo un día de este”. La cancelación del Festival Frontera el año pasado significó otro duro golpe para Transistor, la misma empresa a cargo del Rock Out y que, finalmente, debió realizar el encuentro en abril pasado. Entre sus artistas destacados, el "Festival latinoamericano de artes y música" contaba entre sus filas con Babasónicos, Ataque 77 y Gepe.

Mariah Carey

No es un festival, pero la sola presencia de esta diva de la música prometía un Movistar Arena completo. Cuatro días antes de su presentación, la cantante anunciaba por Twitter a su fanaticada que suspendería gran parte de sus gira latinoamericana luego de "problemas generados única y exclusivamente en las presentaciones ha realizarse en Brasil". Aún se espera la re-agendación del concierto…

Morrissey

Un concierto imaginario que jugó con los sentimientos de toda la bancada juvenil (y no tanto) el 2013 cuando la productora Colors, más por especulación que otra cosa, anunció “Morrissey Intimate Nights”, una gira del cantante de Manchester por Viña del Mar, Rancagua, Puerto Montt, Concepción y dos fechas seguidas en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins. Demasiado hermoso para ser cierto, el ex-The Smiths, que paseaba por Perú debió pedir disculpas por tener que abandonar la región sin completar toda su gira luego de intoxicarse con comida local.

Aerosmith

En 2011 estaban todos listos para rockear con la banda de Steven Tyler que volvía por tercera vez a nuestro país. Listos para presentarse el 25 de octubre de ese año en el Monumental, el conjunto canceló ña fecha por una modificación en su itinerario de conciertos. Ese fatídico año, la suspensión de "los chicos malos de Boston" se sumaba a la baja de Toto y Miranda Cosgrove.