Funa por Facebook a hombre que le "tocó el trasero" en Valparaíso y usuario la tilda de "feminista de la tercera ola"

Diversos casos de acoso sexual han sido dados a conocer últimamente en las redes sociales, los cuales han servido para visibilizar este tipo de conductas que afectan a miles de personas.

En ese sentido, una joven decidió contar la mala experiencia que vivió en Valparaíso, en donde un hombre le tocó el trasero, hecho que derivó posteriormente en toda una discusión y pelea, en donde ella fue agredida por un amigo del sujeto que la acosó.

La historia fue dada a conocer en el fanpage de Alerta Noticias Valparaíso, en donde la víctima señaló que "en primer lugar el hecho de realizar esta denuncia no es fácil, es vergonzoso porque no faltaran los retrogradas o ignorantes que pensaran que 'exagero' -que 'me lo busqué' o 'provoqué', ya que al defender mi cuerpo, yo soy la violenta, loca y desequilibrada o inmadura, según algunos integrantes de la sociedad poco evolucionados en la que nos encontramos inmersos. En una cultura machista, que siempre culpa y castiga a la mujer directa o indirectamente cuando ocurren estos casos".

Y justamente algo así aconteció, ya que el comentario que más reacciones generó en su publicación fue el siguiente: "No me compro toda la historia hay partes que son demasiado estereotipadas de feminista de la tercera ola, le das gracias a margarita pero no a tu amigo que de se agarró a combos por ti".

Por su parte, la mujer denunció que un sujeto "me vio en la plaza Aníbal Pinto mientas preguntaba los precios de panes vegetarianos para comer uno, Yo no me encontraba en estado de ebriedad, no es necesario aclararlo, al menos no debería porque aunque lo hubiese estado, nada le da el derecho de tocarme el trasero".

"Algunas personas conscientes con la violencia hacia las mujeres me incitaron a increparlo, mientras que otras me decían que no hiciera show, como si defenderme de alguien que me falta el respeto me convierte en escandalosa cuando EL QUE ESTA MAL ES EL, GENTE ENTIENDA NO ES NORMAL ACEPTAR ESTAS CONDUCTAS".

"Al comienzo solo me limite a decirle que no me tocara y que se alejara de mi y me acerque donde un señor que vendía hamburguesas para protegerme mientras el tipo me observaba de lejos, hasta que se dio cuenta que lo estaban mirando con repudio y se alejo, luego de esto me dio rabia verlo paseándose y riéndose, mientras que yo me sentía vulnerada, pasada a llevar e indefensa, imposibilitada de hacer algo para no quedar de loca por esta sociedad de mierda".

"Decidí no dejar las cosas así he ir a increparlo, a lo que me dice que exagere la situación, y después le baja el perfil y luego termina diciendo que me toco el hombro y se la vuelta dándome la espalda con su cara burlesca, lo que me enfureció y le pegue una patada en el trasero. luego de esto di la situación por terminada y me fui a sentar con las personas con las que me encontraba en ese momento, pero para este tipo no fue suficiente hostigamiento el haberme tocado el trasero y se puso frente a mi, mirándome constantemente y riéndose de forma perturbadora e incomoda, por lo que ya aburrida de la situación de este tipo decidí sacarle una fotografía para tomar medidas correspondientes después".

"Pero esto no le basto y segundos antes de que nos fuéramos saca su celular y lo apunta directamente hacia mi evidenciando que me estaba grabando o sacando fotografías situación que me colapso y decidí ir a quitarle el celular e increparlo, a lo que intenta arrancar y la gente que observo la situación desde el comienzo lo agarra y golpea, pero logra arrancar junto a su amigo, el cual justificaba su actuar diciendo que estaba ebrio con un amigo lo seguimos".

"Mi amigo le gritaba que se diera vuelta y diera la cara y no fuese un cobarde y el seguía caminando hasta que llegamos a un pasaje donde no había gente y comenzó una pelea entre mi amigo quien intento defenderme de todo el mal rato que me hizo pasar su amigo se metió y alejo a mi amigo de el mientras yo asustada lo golpeaba con la cartera para que no lastimara a mi amigo, cuando ve que mi amigo esta lejos de mi y que no puede defenderme, este cobarde me lanza al suelo de forma brutal y me agarra la cabeza del pelo y me azota contra la vereda dejándome hematomas en la mandíbula rodilla y pie, los cuales quedaron inflamados, y contusiones leves en la cabeza".

