Next Gen Finals: el nuevo invento de la ATP para lanzar a las nuevas estrellas juveniles

Milán acoge desde el martes la primera edición de las Next Gen Finals, un Masters para menores de 21 años creado por la ATP para promover a los mejores jóvenes del circuito, que además aprovechará para experimentar nuevas reglas, como los sets de cuatro juegos.

La gran esperanza del tenis mundial, el alemán Alexander Zverev, no podrá participar ya que su número 3 del mundo le permite estar en Londres desde el 12 de noviembre para jugar las Finales de la ATP, el Masters mayor.

Zverev, campeón este año en Montreal, Roma, Washington, Múnich y Montpellier, anunció que acudirá mañana al día inaugural del Next Gen para protagonizar una exhibición contra el griego Stefanos Tsitsipas, de 19 años y número 89 del mundo.

En Milán el jugador con mejor clasificación será el ruso Andrey Rublev, de 20 años y 37º de la ATP. Esta temporada ganó el torneo de Umag, sobre tierra batida.

Junto a él estarán sus compatriotas Karen Khachanov (45º, 21 años) y Daniil Medvedev (65º, 21 años), el canadiense Denis Shapovalov (51º, 18 años), el estadounidense Jared Donaldson (55º, 21 años), el croata Borna Coric (48º, 20 años), el surcoreano Hyeon Chung (54º, 21 años) y el italiano Gianluigi Quinzi (306º, 21 años), vencedor de un torneo de clasificación reservado para los jugadores locales.

El objetivo de la ATP es impulsar a una nueva generación del circuito que pueda tomar el testigo al largo y brillante reinado de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

Introducing seven of your eight #NextGenATP finalists pic.twitter.com/kCsl5dem9O

La arena Fiera de Milán albergará un evento que tendrá numerosas sorpresas y reglas nuevas que serán probadas como laboratorio en este novedoso certamen de juveniles.

El torneo prevé dos grupos, el A y el B, formados por cuatro jugadores cada uno, que otorgarán el pase a las semifinales a los primeros dos clasificados de las dos liguillas.

El grupo A está compuesto por Rublev, Shapovalov, Chung y Quinzi. Mientras que el B tendra a Khachanov, Coric, Donaldson y Medvedev.

Los primeros tres días de competición estarán dedicados a la mencionada fase de grupos mientras que las dos semifinales se disputarán el viernes. En tanto, el sábado será el duelo por el tercer lugar y luego la final.

Además, se ensayará una serie de nuevas reglas que, de tener un resultado satisfactorio, podrían ser aplicadas en un futuro en todo el circuito.

Los sets estarán formados por cuatro juegos cada uno, y no por seis como de costumbre, y ya no habrá "ventajas" tras un 40-40, sino un solo punto que determinará el ganador del juego.

Tampoco se repetirán los saques tras los denominados "let" (cuando la pelota toca la red y cae en el campo del rival) y no habrá jueces de línea, ya que se implantará un sistema electrónico capaz de determinar en todo momento la posición de la bola.

Además, habrá un reloj visible para contar los 25 segundos de los que disponen los tenistas para sacar y el público podrá moverse en las gradas sin tener que esperar que haya una pausa en el juego.

An order of play with a difference. Two sleeps to go 🤗 #NextGenATP pic.twitter.com/uld9DW9SA2

— Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) November 5, 2017