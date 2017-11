Ozzy Osbourne volvería a Chile en 2018

Con 68 años pareciera que el viejo Ozzy Osbourne tiene aguante para rato. Luego de un tour de despedida con los legendarios Black Sabbath, el "Padrino del heavy metal" anunció que durante el 2018 se aventuraría a la última gira de su carrera como solista, pero que no descarta volver a tocar si se le presenta otra oportunidad. “La gente me sigue preguntando cuando me voy a retirar. Este será mi tour mundial final, pero no puedo decir que no haré un show por aquí y por allá”, comenta el cantante.

Osburne lleva casi 50 años de carrera musical y más de una decena de discos publicados como solista, a parte de su participación y liderazgo en Black Sabbath. “No quiero parar, sabes. Ha sido el romance más grande de mi vida. Cuando alcanzas cierta edad en el rock ‘n’ roll, la gente piensa, ‘Bueno, este debe ser su último tour’, o ‘Tienes que venir el próximo martes’ porque piensan que no podré después”, comentó Osbourne al sitio especializado, Blabbermouth.

La gira que comenzaría el 5 de mayo en México y culminaría con un show en Lisboa, Portugal. Nuestro país sería el segundo destino del tour. Aunque aún se desconoce el lugar del evento, el "Principe de las tinieblas" llegaría a Chile el 8 de mayo.