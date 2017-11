Revolución Democrática homenajeó a Elena Caffarena para demostrar la importancia del voto femenino

Esta mañana decenas de mujeres y distintas candidatas de Revolución Democrática realizaron una intervención artística de Elena Caffarena, con el objetivo de llamar la atención de la ciudadanía y demostrar la importancia del voto femenino.

Otro objetivo que tuvo esta actividad fue visibilizar la baja cantidad de monumentos en Santiago que reconocen a mujeres que han sido influyentes en la política de nuestro país.

Ante esto, la candidata a diputada de R.D por el distrito 9, Maite Orsini, señaló que "hoy en la capital no hay ningún monumento de Elena Caffarena, esta es una realidad, las mujeres que han sido relevantes en la historia política de nuestro país no son famosas, no tienen monumentos y tampoco sus obras son enseñadas en las aulas de clases, esa es la lucha que tenemos hoy, queremos visibilizar a estas mujeres".

Por otra parte , la candidata a diputada por el distrito 10, Natalia Castillo, indicó que decidieron homenajear a Elena Caffarena por ser un símbolo del feminismo y por su lucha en el derecho a sufragio de la mujer. "Creemos que para rendirle homenaje no basta con levantar monumentos, sino que también debemos ir a votar, esta es la forma en que decisiones legislativas no sean decididas solo por hombres", señaló.

Mientras que la candidata por el distrito 8, Marcela Sandoval, señaló que " en el Congreso estamos sub representadas, no solo ahí, sino que también en empresas, instituciones y en los ministerios. Revolución Democrática ha estado trabajando intensamente por aumentar el número de mujeres dentro del Parlamento, hemos presentado una lista que incluye más del 40% de mujeres en todo los cargos que estamos postulando".

En la actividad R.D reafirmó su compromiso a impulsar iniciativas en defensa de los derechos de las mujeres , entre ellas, un sistema de salud que no discriminen al sexo femenino, el reconocimiento al trabajo doméstico, educación no sexista y trabajar por una institucionalidad que proteja a mujeres y niñas de la violencia.

