“Robó” galletas que sus hijas habían recolectado en Halloween pero nunca se imaginó que terminaría arrepintiéndose

Bolsas llenas de dulces, mucha azúcar y un momento inolvidable para los niños es lo que deja Halloween.

Claro, eso cuando todo sale bien. Sin embargo, un padre terminó arrepintiéndose de “robar” los dulces de sus hijas luego de un “terrorífico” descubrimiento.

Adrian Johnson tomó de las bolsas de sus pequeñas unas galletas de chocolate y luego de comer una empezó a mirar el envoltorio del paquete.

El padre casi se fue de espaldas al ver la fecha de vencimiento: 15 de mayo de 1999.

"Creo que acabo de comerme una galleta que caducó hace 18 años. No es broma”, escribió Adrian en Twitter donde luego aseguró que se las había dado un vecino a sus hijas.

Think I’ve just eaten a biscuit (from a packet given to our kids while trick or treating) that went out of date 18 years ago. Not joking. pic.twitter.com/JTj9adVlKY

— Adrian Johnson (@adrian_johnson) October 31, 2017