Trump en la polémica por alimentar de mala manera a peces en Japón

Una actividad programada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro japonés Shinzo Abe de alimentar peces, terminó como no se esperaba. Al parecer Trump se aburrió de aquella actividad, ya que comenzó alimentándolos con puñados de alimentos, pero terminó vaciando todo sobre los peces. Todo esto bajo la mirada sorprendida de todos los que lo acompañaban. Sin duda esta reacción no dejó indiferente a nadie y comenzaron las burlas en redes sociales, señalando que no era sano alimentar a los peces de golpe. Video YouTube/ RT en Español