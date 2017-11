Bullying, discriminación, comunidad LGBTI y más, pero con humor: "La Gente Opina" de OyeMathias

Hablar de la realidad chilena a través de viñetas no es algo nuevo. Ilustradores que han buscado impregnar la realidad nacional en dibujos tenemos muchos. Algunos nos han dejado, pero su relato continúa, como el gran Condorito de Pepo.

Esta es la portada de "La Gente Opina". / Gentileza

Hoy los temas sobre la mesa son muchos. El aumento de inmigrantes, la revolución conducida por las agrupaciones LGBTI, las movilizaciones feministas, el conflicto indígena y otros temas de relevancia, se toman la agenda mediática constantemente. Y la de los ilustradores también.

Uno de ellos es Mathias Siefeld, conocido como OyeMathias. Tal vez no has escuchado sobre él, pero sin duda si vez algunas de sus ilustraciones reconocerás su trabajo de inmediato. Las viñetas de Mathías saltaron a la fama gracias a su Fan Page. Algo casual, según comenta el autor en entrevista a Publimetro.

Desde las redes sociales

"Hice esa página de Facebook como un espacio para mostrar mi trabajo. Y de pronto la gente comenzó a compartir las publicaciones y la cantidad de seguidores explotó", nos cuenta Mathias en un tono amable y cercano.

"La Gente Opina" es un libro para devorar en poco tiempo. Es una colección de varias ilustraciones realizadas por Mathias anteriormente, sumado a trabajo inédito. "Me plantearon la idea de hacer un libro. Ya tenía harto material, así que lo utilizamos y sumé material inédito", nos cuenta el artista.

En el libro, se abordan todos los temas anteriormente mencionados. La idea es que a través del humor, el lector reflexione sobre cómo actuamos frente a los demás. Cabe destacar que el texto aborda fuertemente la discriminación, el bullying y la violencia.

Una de las viñetas de OyeMathias. / Gentileza

No siempre pensó en llegar a esto

El es Mathias Siefeld, más conocido como OyeMathias. / Gentileza

Mathias no siempre contó historias. El autor nos relata que comenzó haciendo diseño general, pero que sentía que le faltaba algo. "No quería hacer dibujos y diseños sólo por cumplir con trabajos. Quería contar algo a través de mis dibujos, aportar a la realidad que hoy estamos viviendo", señaló OyeMathias.

Pero tenía miedo de escribir. Tal como señala en el propio libro "luego de vencer varias crisis dibujísticas y de vencer el miedo a escribir", este joven sub 30 está desde apenas el 2015 generando ruido desde sus redes sociales y ahora, desde el mundo de los libros.

"No quería ponerle texto a los dibujos, pero tomé un curso de literatura", nos cuenta Mathias. Y ese fue el inicio para comenzar esta aventura de retratar en imágenes temas contingentes. Pero no son cualquier tema. El ilustrador señala que aborda los temas que él quiere defender, y expresar su opinión. "No soy una persona política, pero si, me he ido politizando un poquito", cuenta entre risas.

Se conoce mi trabajo, pero no todos saben quien soy

En la entrevista Mathias nos comentó una anécdota. Lo invitaron a un evento como ilustrador. Cuando vieron su obra, le preguntaron "¿Oye tu eres OyeMathias?". "Fue gracioso, porque me invitaron, pero no sabían que yo era el de la fan page. O sea se conoce mi trabajo, pero no todos saben quien soy", señaló alegremente.

Los mensajes de Mathias se basan en temas contingentes como la homofobia y el bullying. / gentileza

"Y eso que hay mucho de mi en mi trabajo", continúa. Eso queda de manifiesto, pues uno de los personajes de su libro e ilustraciones es "Bowie" un simpático perrito, que es de hecho, su mascota. "Lamentablemente falleció" nos cuenta el artista.

Pese a que en ese instante pensamos que algunas de las ilustraciones del libro, que hablan de la muerte de las mascotas, fueron por eso, el ilustrador señala que no.

"Es curioso, pero muchas de esas ilustraciones las tenía hechas de antes. Como estuvo enfermo, yo pensaba que era algo que podía pasar", agregó.

Contenido transversal

Otras de las historias se relacionan con vivencias con amigos o con familiares.

"Es una manera de expresar momentos y se que muchas personas se van a sentir cercanos a estas historias". E insiste en dibujar sobre aquellos temas en los que él cree.

De hecho, OyeMathias ha apoyado a Fundación Iguales y aborda constantemente temas relacionados con la realidad de la comunidad LGBTI. El artista ha demostrado tener un buen olfato para temas contingentes. Pese a que no se ha enfocado en temas 100% chilenos.

Otra de las ilustraciones de Mathias. / Gentileza

"Tomo principalmente temas transversales", lo que según nos cuenta, le permitirá llegar con su arte a hispanoamérica. Sobre cómo seguirá creciendo este talentoso artista, Mathias nos señala que actualmente está enfocado en la gira del libro. "Aún no se si habrá un segundo, puede ser", señaló. Actualmente Mathias realizaba sus dibujos a mano, para luego procesarlos con Photoshop. Hace poco empezó a probar un iPad Pro y lo que más ha destacado es la potabilidad. "Puedo llevarlo a todas partes y el proceso es mucho más rápido", señaló a Publimetro.

"La Gente Opina" es un libro editado por Catalonia y ya se encuentra disponible en las librerías del país.

A continuación te dejamos más viñetas de OyeMathias:

Mathias hace críticas directas a través de sus dibujos. / Gentileza

Para el autor, muchas personas se sentirán cercanas a las historias relatadas. / Gentileza

Mathias apoya a la comunidad LGBTI. / Gentileza