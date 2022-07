Trump le cree a Putin: “Me dijo que de ninguna manera se había entrometido en nuestras elecciones”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, le aseguró que «no se había entrometido» en las elecciones que le llevaron al poder.

Me dijo que de ninguna manera se había entrometido en nuestras elecciones», dijo Trump a los periodistas que lo acompañaban en el avión presidencial Air Force One rumbo a Hanói. «Realmente creo que si me dice esto es que lo dice de verdad», añadió.

«Me dijo que de ninguna manera se había entrometido en nuestras elecciones», dijo Trump a los periodistas que lo acompañaban en el avión presidencial Air Force One rumbo a Hanói. «Realmente creo que si me dice esto es que lo dice de verdad», añadió.

Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin calificó las acusaciones de injerencia rusa en la elección presidencial de Estados Unidos como «fantasías».

Todo lo que está vinculado al supuesto caso de injerencia rusa en Estados Unidos es la prueba de la lucha política interna en ese país», dijo Putin en Danang, donde participa en la cumbre de la APEC.

«Todo lo que está vinculado al supuesto caso de injerencia rusa en Estados Unidos es la prueba de la lucha política interna en ese país», dijo Putin en Danang, donde participa en la cumbre de la APEC.

Las acusaciones en cuestión, según las cuales una sobrina del presidente ruso habría entrado en contacto en 2016 con George Papadopoulos, un ex asesor de campaña de Donald Trump, «son fantasías», aseguró. «No sé nada, decididamente nada», insistió Putin.

La relación de Trump con Rusia ha sido polémica desde su llegada al poder, y varias de sus más próximos colaboradores están siendo investigados por su presunta colaboración con el Kremlin.

Los dos presidentes se vieron en Danang, donde se celebraba esta semana la cumbre del foro económico APEC. Ambos hablaron «dos o tres» veces, dijo Trump a los periodistas.

«Ataque» contra medios rusos

Además, Putin denunció el un «ataque contra la libertad de expresión» y prometió una «respuesta» al referirse al hecho de que la cadena de televisión RT tendrá que registrarse como «agente del extranjero» en Estados Unidos.

«El ataque contra nuestros medios es un ataque contra la libertad de expresión», declaró Putin en una conferencia de prensa en Danang, Vietnam, al término de la cumbre de la APEC. «Debemos responder y será una respuesta similar», agregó el presidente ruso.