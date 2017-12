Se termina la espera: A las 8 de la mañana se conocerán los resultados de la PSU

Un regalo de navidad adelantado recibieron desde este fin de semana varios de los estudiantes que obtuvieron resultados destacados en la PSU, luego de que desde el Ministerio de Educación (Mineduc) los llamaran para felcitarlos por la obtención de puntaje nacional en el examen que abre paso a la educación superior.

Esta tradición casi se rompe, luego que el Consejo Nacional de Rectores (Cruch) informara que en esta oportunidad no sé daría aviso a los estudiantes que obtuvieron máxima distinción en alguna de las pruebas. Sin embargo, el ritual de la PSU se llevó a cabo, finalmente.

El primer caso que se conoció fue el de David Isla, ex estudiante del Liceo Técnico Punte Ñuble, de la región homónima. La primera reacción del joven fue de incredulidad, ya que había leído la información anteriormente mencionada, incluso cortó la llamada de felicitaciones. "Me volvieron a llamar y dije que me dieran una prueba. Ahí me dieron el número de una señora que que trabaja en el Mineduc y me envió un correo", contó David, en declaraciones a 24 horas.

Otro de los casos que se conoció fue el de Victoria Herrera, estudiante del American British School de la comuna de La Florida. La joven se encontraba en una obra de ballet cuando la llamaron desde el Mineduc para sorprenderla con la noticia. “A mí, de la emoción, se me salió un grito en medio de la obra", aseguró Victoria a Cooperativa. Además, dice tener su futuro definido. “Quiero estudiar Derecho”.

Otra de las tradiciones que tampoco se romperá este año será el desayuno con la Presidenta. Los propios puntajes nacionales confirmaron que ya fueron invitados a la ceremonia junto a Michelle Bachelet, que se llevará a cabo este martes en La Moneda.

Postulaciones y matrículas

A las 8:00 de la mañana de hoy está previsto que el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) publicará los resultados de las pruebas rendidas por los miles de estudiantes que ahora, con puntajes en mano, deberán analizar opciones y definir el próximo paso.

Los puntajes estarán disponibles en el sitio web www.psu.demre.cl

Una hora después de revelados los resultados, a las 9 de la mañana, se abrirá el proceso de postulaciones a las distintas entidades de educación superior. Los más indecisos sobre su futuro tendrán cuatro días para reflexionar y decidir. Pero, ojo con no pasarse. Las postulaciones se darán por finalizadas el sábado 30 de diciembre a las 13 horas.

Terminado ese plazo, comenzará un nuevo periodo de espera para conocer si fueron seleccionados en la opciones que escogieron. El resultado de las postulaciones se dará a conocer el 18 de enero a las 23 horas. El día 19 del mismo mes se dará inicio al proceso de matrículas.