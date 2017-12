Fue puntaje nacional en 2009 y este año: quiere estudiar pedagogía y continuar la tradición familiar

Han pasado ocho años y la imagen se vuelve a repetir. El tesista de ingeniería civil química de la Universidad de Chile, Franco Hontavilla, volvía a entrar a La Moneda para tomar desayuno con la Presidenta Michelle Bachelet: en 2009 fue puntaje nacional en Matemáticas y este 2017 la historia fue la misma.

Sin embargo, esta vez la elección de la carrera es otra. Tal como cuenta el joven de 25 años, hace ocho años atrás dudó de ingresar a pedagogía en matemáticas "porque todos me decían que aprovechara el puntaje. Pero ahora me decidí, estoy 100% seguro que quiero estudiar pedagogía en vez de empezar a trabajar como ingeniero".

"Al final me di cuenta que estudiando ingeniería tuve herramientas que quizás en la pedagogía no iba a tener. Sin embargo, todos estos años estuve haciendo clases como en el Internado Nacional Barros Arana, colegio del cual egresé. Ahora feliz de que me toque a mí ser profesor", afirma el hermano del medio de tres hijos.

Respecto de dónde proviene su vocación por la docencia, Franco cuenta que "mi hermana mayor es profesora, la abuela de mi papá también fue profesora, dos tíos que son profesores, mi otra hermana es educadora de párvulos". "Lo llevamos en la sangre", agrega el futuro estudiante de pedagogía de la Universidad Católica.



Publicidad



"Me voy a quedar viviendo en La Araucanía"

Otra de las historias que llamaron la atención fue la de Rail Neira, estudiante del Liceo Municipal Pablo Neruda de Temuco, quien fue uno de los nueve puntajes nacionales de Lenguaje.

Durante el desayuno, Rail – cuyo nombre significa árbol antiguo que vuelve a nacer- reconoció con ojos brillantes su ascendencia: "Soy Mapuche y estoy orgulloso de los que mis padres me enseñaron".

Hijo único, llegó acompañado de su madre a la ceremonia. "Hace tiempo decidí que me voy a quedar viviendo en Temuco, por el ambiente", afirmó Rail y agregó que entrará a plan común de ingeniería a alguna universidad en La Araucanía.

Rail Tralkan es del Liceo Municipal Pablo Neruda de Temuco y sacó puntaje Nacional de Lenguaje 👏🏼👏🏼 "Soy Mapuche y estoy orgulloso de los que mis padres me enseñaron" #PSU2017 pic.twitter.com/tIapVTS0Io — Ministerio Educación (@Mineduc) December 26, 2017

En tanto, las gémelas María José y María Ignacia se llevaron todas las miradas. Las estudiantes del Colegio La República de Rancagua sacaron máximo puntaje ranking y podrán entrar a estudiar con gratuidad a Sociología y Medicina, respectivamente.

"Cuando más chica había un poco más de competencia implícita, pero en la media lo dejamos y nos apoyamos para que nos fuera bien", afirma María José.