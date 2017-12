Pensó que la acompañaban los santos pero era otra cosa: la foto de la pulsera “milagrosa” de una abuela que se volvió viral

Todos alguna vez usaron esas pulseras en las que se intercalaban trozos de madera y fotos de algún santo o figura religiosa. Es más hace un par de años se transformaron en una especie de “moda”.

Por eso la foto del usuario de Twitter @FacuMoreno se transformó rápidamente en viral, ya que muchos se sintieron identificados con ella.

Lo llamativo de la pulsera es que pese a que la abuela del usuario de la red social estaba segura que eran figuras milagrosas, la realidad es que eran imágenes de los protagonistas de la famosa teleserie mexicana rebelde.

“Me fijo en la pulsera de mi abuela y le pregunto que de qué es. Me dice que de santos y vírgenes, que la tiene hace años. Me estoy muriendo de la risa”, escribió el joven junto con un detalle de la pieza.

Me fijo en la pulsera de mi abuela y le pregunto que de qué es.

Me dice que de santos y vírgenes, que la tiene hace años.

Me estoy muriendo de la risa. pic.twitter.com/8P0W5FICcv

