Después de la tempestad viene la calma: Un trozo de la historia republicana de Chile fue restituido en el Instituto Nacional

Un genuino acto republicano, en el que se restituyó los retratos vandalizados de dos insignes alumnos del Instituto Nacional, fue presidido este jueves por el alcalde Felipe Alessandri, en compañía de las autoridades, cuerpo de profesores y presidente del centro de alumnos.

Los retratos de los presidente Salvador Allende Gossens y de Ricardo Lagos Escobar volvieron a sus puestos de honor, en la galería de presidentes de la república, que cursaron estudios en esa casa de estudios.

"Para mi hoy día es una tremenda alegría, reponer estos cuadros, que tengo a mi izquierda y derecha, porque restituimos un trozo muy importante de nuestra historia republicana. Por ahí por el 2013, un grupo minoritario de alumnos de este centro educacional generó una afrenta a la memoria republicana y a la de esta institución, fue una afrenta a la memoria de Chile", expresó el líder municipal.

"Con el apoyo de diferentes instituciones, en especial de la secretaría de educación, hemos repuesto dos cuadros de personas emblemáticas, muy importantes en nuestra historia republicana. Este colegio ha sido el semillero de 18 presidentes de la república y un presidente del Perú. Este establecimiento entrelaza con nuestra historia de una manera en que ninguna institución patria, lo podría asemejar" rememoró Alessandri.

Recordó el alcalde de Santiago que en esa ceremonia sencilla, pero cargada de simbolismo, constituye "un avance para el Chile que queremos. Estoy seguro de que el presidente (Jorge) Alessandri, debe estar feliz porque cuando este país se ha avanzado, es cuando actuamos unidos. Quiero decirle señor presidente, señor rector, que es un privilegio estar presidiendo esta ceremonia para devolverle a este pasillo algo que jamás ha debido haberse removido. Un colegio que no tiene conciencia de su historia, no avanza. Podemos tener muchas diferencias políticas, pero algo nos une a todos: que tenemos que avanzar a una educación pública de calidad. Nuestro único norte y compromiso es con los alumnos".

Ricardo Lagos estuvo presente en la cita con la historia. "Quiero agradecer el que me hayan invitado a esta actividad. En su momento, no tuve la información que desprendieron el cuadro, pero lo que sí quisiera señalar es que la riqueza del Instituto Nacional radica en la diversidad de su cuerpo docente y profesores. Es esa diversidad la que refleja la capacidad de inclusión de la sociedad chilena, através de la educación como principal herramienta de movilidad social".

Tuvo palabras el expresidente, para con quienes fueron sus compañeros en el IN, En el Santiago de los años 50 del SXX: "venían compañeros de los cuatro puntos cardinales de la ciudad: Manuel Barreta, que vivía más allá de Estación Central; el Negro Marín, que vivía igual que yo en Ñuñoa; teníamos a un distinguido compañero hijo de un distinguido diputado liberal, que vivía en Las Condes – Providencia, otros provenientes de Independencia. Había entre ellos un Franco Stefannetti, que venían de aquellas familias que huían de la II Guerra Mundial, muchas de las cuales estuvo alojada en el Estadio Nacional. Era el microcosmos del país, junto a los profesores que nos formaron. Era esa diversidad la que uno quisiera como inclusión para un sistema educacional más completo, hay todavía mucho que hacer".

Exaltó Lagos al IN como modelo de inclusión social y de educación de calidad. "como lo ha dicho el alcalde el IN que tiene que ver con le historia, pero también con el futuro que queremos para este país. Que esa capacidad de inclusión que ha tenido el IN, através de toda su historia, la tuviesen todos los planteles del país. Y la calidad aquí se impone, y los resultados de la PSU así lo confirman".