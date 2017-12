Denuncian despidos de profesores en Providencia y término de cursos de educación cívica

Llega fin de año y el ánimo festivo se respira, pero quienes no están contentos serían los 70 docentes de la comuna de Providencia, cuya renovación de contrato no tuvo ni luces.

Según explican desde el Colegio de profesores de Providencia, "esta compleja e ingrata situación se ha transformado en un proceso común en los establecimientos educacionales, un acto más de los que corresponden a fin de año. Sin embargo este año hemos vivido la implementación de la política de reducción docente, en una dimensión desproporcionada, lo que coloca en riesgo el quehacer educativo del sistema educativo comunal".

Desde el magisterio catalogaron la no renovación de contrato de estos 70 docentes como una medida "exagerada, desproporcionada y da cuenta de la instalación de una nueva política educativa en la que resalta el economicismo por sobre el desarrollo de procesos educativos complejos, integrales y que colocan el centro en el desarrollo de los y las estudiantes de la comuna".

Esta reducción de profesores se traduciría en la finalización del programa de Formación Ciudadana del Liceo Carmela Carvajal, así como también el término del programa de Filosofía en la Escuela del Colegio El Vergel y el Liceo José Victorino Lastarria, ambos programas promovidos por la política educativa nacional, las indicaciones internacionales y altamente reconocidos por los y las estudiantes de la comuna.

Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores afirmó a través de su cuenta de Twitter que "la alcaldesa de Providencia está dañando seriamente la educación de su comuna al despedir a 70 profesores y poner fin a programas valiosos de educación cívica".

Me informan que Alcaldesa de Providencia @evelynmatthei está dañando seriamente la educación de su comuna al despedir 70 profesores y poner fin a programas valiosos de educación cívica @javierinsu — Mario Aguilar (@AguilarMario) December 29, 2017

En tanto, desde la Corporación de Desarrollo Social de la municipalidad, afirmaron que "históricamente, cada año, aproximadamente el 6% de la planta total de la Dirección de Educación no ha sido renovada para el año siguiente. Los motivos de ello se refieren a reestructuración de la distribución de horas lectivas general o de especialidad, evaluación del desempeño docente realizado por cada Director del establecimiento, por renuncia voluntaria, o por retiro. Por ello al finalizar cada año son los respectivos directores quienes solicitan no renovar los contratos de los docentes que estiman no deben continuar".

Además, precisan que 41 de estos profesores no fueron renovados por una tradición de la municipalidad, otros 10 docentes quedaron sin carga horaria, por haber estado realizando algún reemplazo. Mientras que otros 18 forman parte de una sobredotación que hoy no tienen carga horaria disponible en virtud de los dispuesto en los planes y programas de estudio suscrito por cada establecimiento.