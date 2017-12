Machi Linconao y reactivación del caso Luchsinger Mackay: "Que la corten estos malditos desgraciados"

"Soy inocente y toda la gente que (está procesada). Yo siempre le he dicho que son inocentes" declaró la machi Francisca Linconao al enterarse que se anuló el juicio que la absolvió de toda responsabilidad por la muerte del matrimonio Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.

"A mí me dijeron que tenía una reunión en mi casa, ¿cuándo que hubo reunión en mi casa?, jamás tuve una reunión, jamás a nadie yo llamé ese 3 de enero", afirmó la machi Linconao en su defensa, según indica el sitio SoyChile.cl.

La mujer mapuche enfrentará otra vez un juicio en calidad de imputada por el fallecimiento de los Luchsinger Mackay ocurrido la noche del 3 de enero de 2013 en Vilcún, en la Región de La Araucanía. Junto a ella, otros 10 comuneros deberán volver a enfrentar este proceso, con la posibilidad de volver a quedar en prisión si es que el Ministerio Público y el Tribunal deciden reformalizarlos.

Juicio de nuevo

Ello pues la Corte de Apelaciones de Temuco acogió la queja del Ministerio Público y los querellantes que acusaron vicios en la lectura del veredicto del Tribunal Oral en Lo Penal de esa región y que liberó a los implicados en el caso.

En ese sentido, la machi declaró que está cansada del proceso. "Esta cosa no es juego, no estamos jugando. Del primer juicio que salimos absueltos todos, unánime que se firmó los jueces y ahora anularon el juicio. Eso no es justo", recalcó.

También reiteró su molestia indicando que "la corten de hueviar estos malditos desgraciados”.