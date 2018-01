Columna de Zita Pessagno: Predicciones 2018

…Amigos nuevamente, por quinto año consecutivo, estoy trabajando para PublimetroChile con mis niñas del Tarot cada uno de los 12 Signos del Zodiaco, estas predicciones de hoy están destinadas a visualizar como se viene este año 2018, para los Signos Zodiacales, presento la vibración energética que los marcará en el transcurrir del año 2018, reconociendo Numerológicamente cual es el Dígito que les corresponde para este año, y como energéticamente aporta en este período, además de semanalmente aportar numerológicamente con cifras complementarias, veremos también dentro de la Cromoterapia cual es el Color que les corresponde anual, y de qué forma les influye y logran aportar para ustedes y frente a los demás informaciones que puede manejar en su favor, estos elementos permitirán tener rasgos que se mantendrán anualmente, y que cada semana irán recibiendo además otros aportes que iremos reconociendo para enriquecer su interpretación, y que para quienes les interese pues les pueda colaborar como sugerencia de apoyo ante las decisiones que en su libre albedrío ustedes tomen, es bueno comentar que nuestro regalo durante este año tiene la intención de acercarles información para que la usen en su beneficio, sea en los aspectos positivos así como avisando para prevenir y evitar, mi propuesta es con mucho respeto para cada uno de los Amigos que nos leen, es una interpretación a partir de un trabajo de investigación hecho con seriedad, donde además está el aporte de un regalo de interpretación que las energías positivas me permiten, no hay magia de ningún tipo ni nada asociado a las energías negativas, respeto igual a las personas que no creen en propuestas de este estilo, pero se comprende esto es un regalo para aquellos que lo deseen libremente recibir, hecho con altura de miras y cariño, próximamente trabajaremos sobre la otra característica que ofrece este Año 2018 que es la clasificación del Horóscopo Chino que nos trae un Año 2018 del Perro Verde de Madera, que ustedes saben dará inicio el 28 de Enero, mientras tanto seguimos con este Año del Gallo Rojo de Fuego y sus aun secuelas de termino, muy fuertes y bélicas, Decretemos que este 2018 es un año en el que estamos Protegidos, guiados por la Luz y donde la Abundancia Positiva en todo sentido estará acompañándonos a cada paso, Feliz Año 2018 para todos los seres buenos que hacen Obras de Amor diario, asíseráasísea, todo mi cariño…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, este año 2018 nuestra carta anual será “LA FUERZA” ella nos provee con vibraciones asociadas a un crecimiento que este año se visualiza en la medida que los Aries decidamos que es el momento de tomar las riendas de nuestras vidas y hacer aquello que tenemos pendiente sin ser dominados, pero con la sabiduría de los años que enseñan cuando y como decir y hacer lo correcto que nos abre puertas…Numerológicamente este año 2018 nos corresponde el Número (11) por tanto debemos entender que este número nos aporta la sugerencia de apelar a los conocimientos aprendidos y/o a los conocimientos de otros que nos ayuden a ver la luz y avanzar en positivo, cuidémonos del ego y de los enemigos ocultos, para aquello Decretemos en voz alta: “Decreto estoy protegido y la luz guía mis pasos, asíseráasísea”, esto nos colabora para protegernos energéticamente…el Color que nos corresponde esta año 2018 es el (AZUL) y nos colabora internamente para darnos Fuerza y Determinación, y que frente a los demás nos haga aparecer Seguros y Eficaces…para ARIES este año 2018 será de la DETERMINACIÓN, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, este año 2018 nuestra carta anual será nuevamente “EL ERMITAÑO” por tanto será un año de seguir en las búsquedas aún no resueltas, o que se han ido modificando en el camino, es un período de crecimiento interno que aún no cesa de manifestarse en nuestras vidas, pero en el que ahora tenemos la claridad que para avanzar debemos caminar paso a paso y no correr para evitar se nos escapen detalles importantes, porque este es el año de la observación y la objetividad…Numerológicamente este año 2018 nos corresponde nuevamente el Número (9) por tanto debemos entender que este año hemos crecido energéticamente, nuestro espíritu está más fuerte y ahora somos capaces de hacer cosas que antes no podíamos, nuestras decisiones en lo material estarán más asociadas a un bien mayor y no solo lo elemental, y nuestro cuerpo habrá evolucionado con cada mes que transcurra este año…el Color que nos corresponde este año 2018 es el (AMARILLO) y nos colabora internamente para darnos una visión cálida y agradable de las cosas en todo sentido, y que frente a los demás nos haga aparecer como personas Cálidas y Agradables…para TAURO este año 2018 será de la BÚSQUEDA, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, este año 2018 nuestra carta anual será “EL MAGO” ella nos provee con vibraciones asociadas a una energía potente que nos hará crear, e incluso procrear de muchas maneras, este año tenemos el mundo a nuestros pies y dependerá de nosotros para ordenar todo produciendo instancias que nos lleven al éxito requerido, atraeremos personas que nos abrirán puertas porque verán en uno un potencial maravilloso dándonos las oportunidades que antes no habíamos tenido…Numerológicamente este año 2018 nos corresponde el Número (1) por tanto debemos entender que este es año de realizaciones personales, donde todo lo que nos rodea podemos utilizarlo en nuestro beneficio, un buen Decreto en voz alta: “Decreto la abundancia positiva está conmigo y tomo las mejores decisiones, asíseráasísea”…el Color que nos corresponde este año 2018 es el (NEGRO) y nos colabora internamente para darnos la Fortaleza y Audacia que nos abrirá puertas, y que frente a los demás les haga aparecer Únicos y Especiales…para GÉMINIS este año 2018 será del ÉXITO, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, este año 2018 nuestra carta anual será “EL EMPERADOR” ella nos provee con vibraciones asociadas a instancias materiales, en lo laboral, en proyecciones de instancias concretas, que estarán este año bien aspectadas, donde cada uno de los Cáncer tendrá la facultad de poder dirigir su destino y concretarlo en el plano físico…Numerológicamente este año 2018 nos corresponde el Número (4) por tanto debemos entender que si analizamos, planificamos y equilibramos las cosas podremos lograr esas metas que nos tracemos este años…el Color que nos corresponde este año 2018 es el (MARRÓN) y les colabora internamente para darnos la Energía que se requiere para Razonar aterrizadamente lo que es mejor para hacer sin errar, y que frente a los demás les haga aparecer como seres Seguros y Determinados…para CÁNCER este año 2018 será de la CONCRECIÓN, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, este año 2018 nuestra carta anual será “EL JUICIO” ella nos provee con vibraciones asociadas a la posibilidad energéticamente de volver a renacer, incluso de las peores condiciones, volver a tener la oportunidad de reconstruirnos en pro de una vida mejor…Numerológicamente este año 2018 nos corresponde el Número (20) por tanto debemos entender que tenemos la opción de reordenar racionalmente todo aquello que se nos fue de las manos, pero esta vez apelando a la experiencia y el conocimiento que nos dice hoy cual es el mejor camino a seguir para no errar…el Color que nos corresponde este año 2018 es el (VERDE) y nos colabora internamente para darnos la Calma y Equilibrio necesarios que nos permitan enfrentar cualquier situación sacando el provecho positivo para uno, y que frente a los demás nos haga aparecer como las personas indicadas para darnos una oportunidad como los Elegidos…para LEO este año 2018 será de la RECONSTRUCCIÓN, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, este año 2018 nuestra carta anual será “EL PAPA” ella nos provee con vibraciones asociadas a una gran energía que tendremos tanto en lo espiritual, físico y psíquico, lo que implica que las posibilidades de dirigir con acierto estarán en nuestras manos, y lo que determinemos no sólo nos afectará a nosotros sino también a los otros…Numerológicamente este año 2018 nos corresponde el Número (5) por tanto deberán entender que en la medida que estemos abiertos de mente este será un año de aprendizajes, donde podremos avanzar a la par que acumulamos nuevos conocimientos y perfeccionamos nuestro encanto social…el Color que nos corresponde este año 2018 es el (DORADO) y nos colabora internamente para darnos Luz y gran Energía que nos impulse a tomar las mejores y acertadas decisiones, y que frente a los demás nos haga aparecer Buenos Dirigentes…para VIRGO este año 2017 será del DIRIGIR, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, este año 2018 nuestra carta anual será “LA MUERTE” ella nos provee con vibraciones asociadas a cambios que seremos capaces de poder realizar energéticamente, no es una carta negativa, todo lo contrario, pero si lleva una carga fuerte de determinación y aceptación de que la vida es como es y hay cosas ineludibles…Numerológicamente este año 2018 nos corresponde el Número (13) por tanto debemos entender que este año podemos ser capaces de hacer aquello que antes no nos creímos con la fuerza ni el coraje, será, si así lo decidimos, un período de lograr transformaciones poderosas…el Color que nos corresponde este año 2018 es el (ROJO) y nos colabora internamente para darnos la Fortaleza y Empuje que solo ese color posee vibracionalmente, y que frente a los demás nos haga aparecer Poderosos…para LIBRA este año 2017 será de la TRANSFORMACIÓN, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, este año 2018 nuestra carta anual será “EL MUNDO” ella nos provee con vibraciones asociadas a la posibilidad de hacer grandes cambios internos en nosotros mismos que nos permitan generar una nueva mirada del mundo, y de nuestro mundo interno, mirada a través de la cual podremos apreciar las cosas en su real dimensión, pudiendo darle así un giro a nuestra vida…Numerológicamente este año 2018 nos corresponde el Número (21) por tanto debemos entender que será un año en el que el optimismo rondará siempre para apoyarlos aun en las situaciones más complejas, eso les permitirá ver la luz donde hay dificultad abriéndoles puertas donde no parece haber solución…el Color que nos corresponde este año 2018 es el (BLANCO) y nos colabora internamente para darnos Luz a nuestros pensamientos y Claridad a nuestro espíritu, y que frente a los demás nos haga aparecer como seres Correctos e Ideales…para ESCORPIÓN este año 2018 será de la ILUMINACIÓN, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, este año 2018 nuestra carta anual será “LA ESTRELLA” ella nos provee con vibraciones asociadas a un período de muchas esperanzas en todo sentido que se vienen a presentar durante todo este año para los Sagitario, habrá muchas instancias que los llevarán a sentir que las cosas pueden cambiar y siempre en su beneficio…Numerológicamente este año 2018 nos corresponde el Número (17) por tanto debemos entender que si apelamos a las experiencias pasadas, y las asociamos a los que nos ocurre hoy, podemos adaptar nuestros conocimientos y encontrar las soluciones que nos hagan avanzar al éxito…el Color que nos corresponde este año 2018 es el (TURQUESA) y nos colabora internamente para darnos Ánimo y Ganas de seguir con energía, y que frente a los demás nos haga aparecer como personas Proactivas y Agradables…para este año 2018 será de la ESPERANZA, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, este año 2018 nuestra carta anual será “LA TORRE DERRUIDA” ella nos provee con vibraciones asociadas a energías fuertes en las que este año se presenta como un período de cambios y descartes, en los que será importante privilegiar aquello de mayor importancia para permitirle la oportunidad de sobrevivir y superarse…Numerológicamente este año 2018 nos corresponde el Número (16) por tanto debemos entender que en la medida que tratemos de comprender, incluso las situaciones complejas, tendremos la oportunidad para cambios mejores, pues así podremos rescatar lo positivo y avanzar hacia instancias que nos hagan superarnos…el Color que nos corresponde este año 2018 es el (ANARANJADO) y nos colabora internamente para darnos la Energía, el Ánimo y la Fortaleza para seguir positivamente, y que frente a los demás nos haga aparecer personas Positivas…para CAPRICORNIO este año 2017 será de la DESCARTES, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, este año 2018 nuestra carta anual será “LA TEMPLANZA” ella nos provee con vibraciones asociadas a equilibrio y mantención de lo que tenemos, es decir, será un año para aprender a valorar lo que tenemos, para entender que seguir en lo mismo puede implicar superarnos en aquello y no un estancamiento, si vemos lo positivo entenderemos que la vida es mejor de lo que pensábamos…Numerológicamente este año 2018 nos corresponde el Número (14) por tanto debemos entender que en la medida que desarrollemos la humildad para apreciar lo que tenemos, y seamos comprensivos con nosotros y los que amamos, podremos lograr el equilibrio que nos lleve a la armonía tan valiosa…el Color que nos corresponde este año 2018 es el (CELESTE) y nos colabora internamente para darnos la Tranquilidad y Luz necesarias para ver más allá de lo evidente, y que frente a los demás nos haga aparecer personas Seguras y Bondadosas…para ACUARIO este año 2018 será del EQUILIBRIO, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, este año 2018 nuestra carta anual será nuevamente “LA SACERDOTISA” ella nos provee con vibraciones asociadas a todo aquello que implica el uso de la razón por sobre las emociones, no es cuestión de no sentir, sino de evaluar todo incluso los afectos, esto nos permitirá tener claridad de que, o quien, está frente a nosotros, así sabremos a que atenernos y las sorpresas no nos desequilibrarán, apelemos a nuestra experiencia…Numerológicamente este año 2018 nos corresponde nuevamente el Número (2) por tanto debemos entender que la dualidad estará rondando todo este año, lo que debemos hacer es analizar incluso nuestras dudas, al pasar todo por el tamiz de la lógica la luz llegará y nos hará ver cual es el camino correcto para no errar…el Color que nos corresponde este año 2018 es el (PLATEADO) y les colabora internamente para darnos la Seguridad y la Decisión necesarias para hacer lo que debemos, y que frente a los demás nos haga aparecer como personas Determinadas y Decididas…para PISCIS este año 2017 será de la SUPERACIÓN, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada una de los seres buenos que hacen bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…