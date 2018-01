Bachelet va a Cuba: Polémicas, aprobación y críticas de una controvertida gira

La polémica por el viaje a Cuba de la Presidenta Bachelet parece no terminar todavía. En esta oportunidad, salieron desde el palacio de La Moneda a defender la agenda bilateral que llevará a cabo la mandataria en los últimos días de su segundo periodo presidencial.

Paula Narváez, vocera de Gobierno, aseguró que el viaje que realizará la Presidenta entre el 6 y el 8 de enero se enmarca dentro las atribuciones de Bachelet. “Es absolutamente normal que los y las Presidentas en ejercicio realicen viajes internacionales hasta el último día de su mandato, cumpliendo con las agendas bilaterales de trabajo con los distintos países”, sostuvo Narváez.

A esto, la secretaria de Estado agregó que “forma parte del ejercicio republicano de los Presidentes y Presidentas de la República”.

Asimismo, reiteró lo informado por el canciller Heraldo Muñoz, acerca de que la visita de la Mandataria tiene por objetivo promover las inversiones en Chile y entendimientos que puedan ayudar a los intereses de nuestro país.

Críticas de Ossandón y Kast

El viaje a Cuba, un país que genera polémica por su sistema político autoritario, desató críticas entre políticos de oposición. El ex candidato presidencial, Manuel José Ossandón, demostró su molestia a través de twitter ironizando con posibles viajes a Nicaragua y Venezuela. "No me parece mal el viaje a Cuba de la Presidenta Bachelet, es más, si agregara una visita a Nicaragua y otra a Venezuela, podría pasar a la historia como “la gira del socialismo fracasado”, aseguró en la red social.

Otro ex aspirante a La Moneda siguió la misma tónica que Ossandón para criticar el viaje. José Antonio Kast no desaprovechó para darle un "palito" a la Presidenta, algo que ha hecho en varias oportunidades.

En conversación con Emol TV, el ex candidato presidencial afirmó que “ir a Cuba por tres días a despedirse de Raúl Castro, es un gustito. Bachelet es capaz de ir a abrazarse con él que tiene una dictadura en su país, y ahí los derechos humanos los guarda en su cartera“, aseguró la cuarta mayoría de las primera vuelta presidenciales.

Aprobación del Senado

La Constitución de la República establece que al final de un período presidencial, la primera autoridad del país debe solicitar el acuerdo del Senado para que el Mandatario se ausente de la nación, como una forma de prevenir algún tipo de anomalía.

Al respecto, el senador Juan Antonio Coloma dejó constancia de que "hoy existe madurez política en el país" y "no hay ninguna razón que permita prever algún riesgo por el hecho que la Presidenta no esté en Chile".

No obstante, fijó su postura señalando que "eso no significa que se trate de favorecer este viaje, particularmente a Cuba, puesto que algunos lo consideramos un error".

El cierre del mandato de la Presidenta Bachelet se espera que sea sin mayores polémicas y enfrentamientos entre la Cámara y el Gobierno.