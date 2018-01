Ex coronel involucrado con el "Pacogate" ganó millonario premio del Loto

El monto defraudado en el caso de Carabineros supera los 26 mil millones de pesos, y entre los imputados se encuentra el Ex coronel Carlos Espinosa.

Sus compañeros lo habían involucrado al conocido fraude debido al elevado nivel de vida que tomó repentinamente. A lo que respondió, en su interrogación en noviembre de 2017,"del fraude no sé nada, me siento sorprendido, ya que gente que trabajaba conmigo está involucrada".

Continuó defendiéndose negando recibir dinero de terceros. "No recibí dineros irregulares. Debo señalar que en una instancia me gané el Loto, y tengo todos los comprobantes", señaló.

El 24 de febrero de 2009 fue el día de la suerte para Espinosa y Francisco Macaya, parte del equipo de fiscales a cargo de la investigación, quizo comprobarlo.

Y ciertamente, hoy la Polla Chilena de Beneficencia confirmó que el Ex Coronel de Carabineros recibió la suculenta suma de $821.539.600.

Francisco Zelaya, fiscal de la Polla declaró a través de un oficio que "Don Carlos Espinosa obtuvo un premio por el sorteo de números conocido con el nombre comercial de Loto, número 2.740".