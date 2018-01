¿Alguien quiere pensar en los niños?: Piden al Estado financiar bloqueadores para evitar daños en la piel de los más chicos

El termómetro marcará más de 30 grados durante toda la calurosa primera semana del 2018. Y pese a los divertidos panoramas que ofrece este escenario, como ir a la piscina o jugar a las guerras de bombitas de agua, estas temperaturas traen a un peligroso aliado: la radiación solar, pesadilla de los dermatólogos.

El bloqueador más barato de 200 ml no baja de los $5.990 según datos recogidos del Sernac, mientras que el más caro está sobre los $17 mil. No obstante conviene pensar que el producto se debe aplicar cada 2 o 3 horas en forma habitual y cada 1 hora en superficies que aumenten la exposición a radiación. En ese sentido, un envase alcanza para muy poco. A eso hay que agregar que el gasto sube, tanto como lo hace los niveles de UV en el país. Entonces ¿qué pasa con las familias con niños que no tienen acceso a este necesario producto?

¿Alguien quiere pensar en los niños?

Según proyecciones del gobierno, el cáncer a la piel puede convertirse en la mayor causa de muerte en Chile al 2020. De hecho ya es la principal enfermedad mortal en regiones como Antofagasta, según la ministra de Salud Carmen Castillo. Por esta razón la Unicef indicó a Publimetro que están haciendo un llamado al Estado para que se adapte a los nuevos desafíos sobre salud, como lo es la protección solar.

“La Convención sobre los Derechos del Niño señala que los Estados deben garantizar el derecho a la salud a todos los niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, el sistema público de Salud de Chile se hace cargo de entregar atención médica y medicamentos a los niños y niñas que están adscritos a este sistema", indicó Francisca Palma, vocera de la organización.

En ese sentido, declara que nuestro país debería preocuparse de entregar bloqueador a familias que no pueden adquirirlo. Palma, de hecho, compara este artículo con las vacunas.

"Así se ha hecho, por ejemplo con el sistema de inmunización que ha ido incorporando nuevas vacunas al Programa Nacional de Inmunización. La prevención de enfermedades es muy importante, porque evita que los niños se enfermen y se afecte su calidad de vida, y en el largo plazo es un ahorro para el país”, sostuvo la especialista.

Recomendaciones

Según especialistas, el 50% de la radiación que recibimos en toda nuestra vida se adquiere antes de los 20 años, y la dermatóloga y docente de la Universidad de Chile, Rosemary Soto, se preocupa por ello. "Cada vez son mayores los índices de radiación solar, sobre todo en los cambios de estación. Por eso es tan importante el bloqueador solar, que se ha convertido en un artículo de primera necesidad", señaló.

También dice que sería ideal que el Estado entregara atención gratuita a quienes no tienen acceso a la protección solar "para que los dermatólogos podamos enseñar en el consultorio indicar cómo se usa".

Por último, la dermatóloga explica que por ningún motivo se debe exponer a los niños menores de seis meses a ambientes de radiación, como las codiciadas piscinas. Pero ojo, a partir de esa edad se debe usar bloqueadores libres de químicos, puesto que su piel tan tierna puede sufrir daños. Ya cuando los retoños crecen, los cuidados deben incluir ropa con manga larga, anteojos y los llamativos sombreros al más puro estilo del Chavo del 8. De seguro cuando crezcan adorarán esas fotos.