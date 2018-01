Avances en ley de inclusión: 93,9% de los colegios subvencionados pasó a ser sin fines de lucro

A poco más de un año de su entrada en vigencia, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, junto al secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, Andrés Palma, realizaron el balance del funcionamiento de la Ley de Inclusión durante este 2017 y las proyecciones para el inicio de este 2018.

Hasta este 31 de diciembre, el 93,9% de los colegios subvencionados, es decir unos 5.341 establecimientos, se transformaron en entidades sin fines de lucros. Mientras otras 160 están en proceso de constituirse como una fundación o corporación. Cifras que fueron catalogadas como positivas por parte de la jefa del Mineduc, "de los tres objetivos que la Ley de Inclusión se propuso, todos se han cumplido. Las cifras son elocuentes".

Además, la ministra Delpiano recalcó que 1.375.227 alumnos que están matriculados en colegios subvencionados particulares estudiarán gratis este año, lo que corresponde al 72% de los estudiantes inscritos en este tipo de establecimientos.

Colegios que aún no informan el cambio

Sin embargo, no todos los establecimientos han informado de su cambio hacia una sociedad sin fines de lucro o si pasarán a ser particulares: unos 186 establecimientos aún no han iniciado el cambio y, además, se encuentran fuera de plazo para inscribirse como particulares privados.

Respecto a estos colegios, la jefa de Educación advirtió que si no inician los trámites de aquí al 9 de enero, la entrega de la subvención no será entregada a dichos planteles. “Si hoy, mañana o pasado, alguno de esos 186 que no han iniciado el trámite lo hacen, podrán recibir la subvención a tiempo. Si no, se les retendrá”, aseveró la ministra.

"No queremos que ningún colegio deba cerrar por estas razones, que ningún niño se quede al margen de lo que es su establecimiento escolar en el cual ha pasado los años que corresponda, donde tiene sus amigos. Por eso le recomendamos a los apoderados preguntar en sus respectivos colegios, si es que no han sido informados", advirtió la ministra.

Por otro lado, de los 5.862 establecimientos subvencionados del país, 108 pasaron a ser particulares privados, mientras que otros 67 cerraron por bajas matrículas.

“El fin a la selección que se ha llevado a cabo en cinco regiones, un 93,3% fue admitido en un establecimiento elegido por sus padres” @MinistraEduca pic.twitter.com/L66dZpqQju — Ministerio Educación (@Mineduc) January 4, 2018