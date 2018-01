Caso Luchsinger Mackay: temen que machi Linconao pida asilo en Bolivia

Era cerca de las 11:00 de la mañana cuando el fiscal nacional, Jorge Abbott, informó que la machi Francisca Linconao había abandonado el país con rumbo a Bolivia. La mujer mapuche, que deberá presentarse otra vez en Tribunales por el caso de la muerte de Wener Luchsinger y Vivianne Mackay, viajó al país andino en busca de respaldo judicial. Pese a que no tenía impedimento para hacerlo, esta decisión está sembrando muchas dudas.

Una de ellas es si volverá o no. Fue el mismo Abbott quien, desde temprano, apuntó hacia allá. "Esperamos que la machi vuelva al juicio, no tenemos razones para dudar de eso", expresó en un principio la máxima autoridad del Ministerio Público. No obstante, con el correr de los minutos usó un tono más fuerte y agregó que "esperamos que ella vuelva o tendremos que pedir la extradición".

Pedir asilo

Es sobre esa línea que el diputado Jorge Tarud (PPD), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, abrió otra posible arista en este escenario. En conversación con Publimetro indicó que estando allá, Linconao podría solicitar el refugio político. "Yo creo que si ella pide asilo, Evo se lo va a dar", expresó el honorable.

Tarud justifica su respuesta analizando el tipo de relaciones que existen entre nuestro país y la nación andina. "El hecho que ella se haya ido a Bolivia es especial porque sabemos que Morales maneja la Justicia, maneja los medios, maneja todo".

Por lo mismo, según él, una eventual solicitud como esa complicaría al país: por cuestiones políticas, la extradición sería una materia complicada. "Todos sabemos que, por como el presidente Morales ha sido con Chile", reflexionó.

Punto de vista legal

El abogado y secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Luis Bobadilla explicó que en caso que la machi Linconao pida el asilo, el argumento tendría que apuntar a una eventual persecución.

"Si ella esgrime ser víctima de una persecución política o que los tribunales no ofrecen las garantías para un proceso justo, es posible pedir el asilo", afirmó el académico.

Por otra parte, ve más difícil la posibilidad de conseguir ayuda jurídica internacional en tan poco tiempo. "El respaldo que sí puede tener es un buen abogado en Chile", sostuvo.

Vocera dice que regresará

Para los cercanos a la machi, las especulaciones no tienen fundamento. Recuerdan que Linconao salió del país a las 08:30 de este jueves desde Temuco usando un pasaporte que solicitó en la misma ciudad. De hecho, pasó por Policía Internacional sin ningún problema pues no tenía ningún impedimento legal para viajar, tras ser absuelta en octubre pasado por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco.

Ingrid Conejeros, vocera de la mujer mapuche, indicó a Radio Cooperativa que "está absolutamente confirmado que estará el 26 de febrero, el día que se inicie el juicio".

Por su parte, el hijo de la familia fallecida en el incendio de Vilcún en enero de 2013, Jorge Luchsinger, afirmó a Radio ADN que el viaje fue "sorpresivo" y que "es lamentable porque el sistema judicial no opera con la rapidez que corresponde".

Cabe señalar que luego que la Corte de Apelaciones anulara el juicio, la audiencia de revisión de las medidas cautelares del nuevo proceso quedó fijada para el 11 de enero. No obstante, tras el viaje, la parte querellante consiguió que se adelantara al 8 de este mes. Esto con el objetivo que el Ministerio Público pueda realizar un trabajo de investigación potente hasta el 26 de febrero, día en que comienza el nuevo juicio oral.