Abandonan el barco en medio de la tormenta: Mariana Aylwin encabeza renuncia masiva de militantes en la DC

La crisis de la DC parece no terminar. A casi un mes de las elecciones presidenciales, que dejó magros resultados para la candidata falangista Carolina Goic, la ex ministra Mariana Aylwin anunció la renuncia al partido. Ademas, otros 30 militantes de la facción "Progresismo con Progreso" también anunciaron su renuncia, profundizando aún más la inestabilidad por la que atraviesa la Democracia Cristiana.

El quiebre entre "Progresismo con Progreso" y la DC se enmarca dentro la elección de este grupo de no apoyar al candidato Alejandro Guillier en la segunda vuelta presidencial. Por esta decisión, varios de sus integrantes enfrentan presentaciones ante el Tribunal Supremo del partido.

Aylwin había recibido varias criticas hace unas semanas por demostrar su cercanía ideológica con el candidato de derecha recién electo Sebastián Piñera. "Hoy me siento mucho más identificada con la postura de Chile Vamos que con la de la Nueva Mayoría”, decía en esa oportunidad la ahora ex militante DC.

Entre los militnates que presentaron su renuncia se encuentra el ex superintendente de Salud, Luis Inostroza; la ex directora del Sename, Delia del Gatto; el ex ministro de Economía, Hugo Lavados; y el ex superintendente de Valores y Seguros, Álvaro Clarke.

Durante la semana ya había renunciado el ex ministro de Salud, Pedro García, que también formaba parte de ese bloque.