Otro caso de maltrato animal: perro encerrado en el auto del diputado Celis

Normalmente no utilizamos este medio para realizar denuncias, sino para recuperar y hacer valer el patrimonio de nuestra ciudad, pero no podemos quedar ajenos a esta situación.Hoy en horas de la tarde el candidato a Diputado por la araucanía Ricardo Célis estacionó su vehículo en Cerro Concepción, dejando a un cachorro de perro en su interior, con las ventanas cerradas, cuando la temperatura bordeaba los 30º, pasaron más de 4 hrs. y el animal con claros signos de sofocación y deshidratación se comenzaba a desmayar. Los vecinos del sector, entre ellos el presidente de la organización vecinal Disfruta Valparaíso decidieron romper una de las ventanas para rescatar al animal de una muerte segura.Minutos después al volver el aspirante a honorable, increpó de mala manera a los vecinos, siendo llevados a declarar el señor Eliecer junto a otras personas que ayudaron a rescatar a la mascota.En estos momentos quienes salvaron a este cachorro se encuentran detenidos.Solicitamos que esto se difunda, porque una persona que aspira a un cargo de importancia política no puede hacer y deshacer y menos jugar con la vida de un animal.Desde Orgullo Porteño rechazamos el maltrato animal y también el abuso de poder de parte del señor Ricardo Célis.

Posted by Orgullo Porteño on Thursday, January 4, 2018