"Vikingos": Destacado personaje regresa a la serie al final de la quinta temporada

¡Alerta de spoilers! Si no estás al día en la serie y no quieres enterarte de algunas cosas, te recomendamos no seguir leyendo.

La quinta temporada de "Vikingos" está en curso y sólo quedan tres episodios para que acabe su primera parte. La guerra entre los hijos de Ragnar Lodbrok está recién empezando y es aquí donde un personaje que no hemos visto en esta entrega hará su gran aparición.

Según TVGuide, Rollo (Clive Standen) será el hombre clave en la batalla de Lagertha y Ubbe contra Ivar y Hvitsärk por Kattegat . El hermano de Ragnar regresará a fines de esta primera parte totalmente cambiado, ya que será un hombre diferente.

Recordemos que Rollo actualmente es Duque de Normandía y en el pasado siempre estuvo enamorado de Lafertha. ¿Irá en su ayuda? Eso está por verse.