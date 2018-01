20% de las mujeres en Chile afirman vivir violencia psicológica por parte de sus parejas

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de género en conjunto con la Subsecretaria de Prevención del delito presentaron este lunes los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de violencia intrafamiliar contra la mujer y delitos sexuales. Uno de los principales problemáticas que se evidencian es que la violencia psicológica ha aumentado en los últimos cinco años.

En relación a la prevalencia de violencia intrafamiliar las cifras aumentaron en los últimos cinco años, en 2012 un 16,8% de las encuestadas afirmó ser víctima, mientras que en 2017 estos números se elevaron a 21%.

El aumento de la violencia psicológica

Si bien la violencia física disminuyó en los últimos cinco años, las cifras sobre violencia psicológica leve (como insultos, maltratos y malas relaciones cotidianas) tuvieron un alza considerable: un 20,2% de las mujeres encuestadas denuncian ser víctimas.

Mientras que el 38% denuncia haber vivido algún episodio violento alguna vez en su vida, y el 36% afirmó haber sufrido alguna vez violencia psicológica.

Al respecto, la ministra de la Mujer y la Equidad de género, Claudia Pascual, afirmó que

En relación a la violencia intrafamiliar, la ministra afirmó que el "agresor de manera mayoritaria es una pareja o ex pareja (65,6% de las agresiones), se supone que la familia es el espacio donde deberíamos estar más seguras y hoy eso no es así".

La encuesta fue realizada a 6.824 mujeres de entre 15 y 65 años. Respecto a la edad, el grupo que registró una mayor alza fue en el tramo de 19 a 25 años.

Falta de denuncias de violencia psicológica

A pesar que cada vez más mujeres reconocen hechos que constituyen violencia, las denuncias por violencia psicológica han disminuido en un 5% en los últimos cinco años.

Dentro de los motivos para no denunciar se encuentran "porque no fue algo serio y no lo consideré necesario", "las cosas mejoraron", o porque "tuve miedo".

Respecto a esta situación, el subsecretario de Prevención del Delito, Óscar Carrasco,"estamos realizando campañas para que se aumenten las denuncias de violencia psicológica y sexual, que son necesarias y poder explicar la importancia de denunciar para poder realizar acciones".

Violencia en el espacio público

Otro de los resultados que evidencia esta encuesta y que no se contaba con aquellas cifras a nivel estatal, se encuentra que el 25% de las mujeres encuestadas afirman que la violencia se da en el ámbito de espacios públicos.

Respecto al acoso callejero, la ministra Pascual afirmó que "nos parece absolutamente impresentable que en Chile y en el mundo, porque 2017 fue el año de la denuncia del acoso sexual, que la relación entre los hombres se siga dando en estas frases de alta connotación sexista, con toqueteos indebidos y por el no respeto del metro cuadrado del ser humano, que mayoritariamente es hacia mujeres pero que no descarta a hombres".

"El llamado es a un nuevo trato, que las niñas en el transporte público y en las calles no sigan siendo acosadas y haya sanción también" agregó la secretaria de Estado.