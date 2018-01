Pizarro consideró "patética" la comparación de Mariana Aylwin entre violencia intrafamiliar y su salida de la DC

El senador DC Jorge Pizarro salió al paso de las últimas declaraciones que emitió la ex ministra Mariana Aylwin. La otrora secretaria de Estado abandonó esa tienda junto a una treintena de hoy ex militantes. En ese marco, dijo que no podía seguir "en una casa donde el marido te golpea". De esa manera, Aylwin comparó su difícil situación en el falangismo con la violencia intrafamiliar.

La apreciación fue rotundamente rechazada por el parlamentario. "Han sido patéticas esas declaraciones en las que dice haberse sentido 'violentada"". "Nadie sabe por quién", añadió, en declaraciones recogidas por radio Bio-Bio.

Es doblemente dolorosa para la DC la salida de Mariana Aylwin"

"Es doblemente dolorosa" la salida de Mariana Aylwin, reconoció el legislador. Ello porque lleva un apellido histórico para la DC. Y también porque "ha dicho cosas que no tienen nada que ver, sin ningún viso de realidad", declaró Pizarro.

Al mismo tiempo, criticó que los cuestionamientos no se hayan hecho ante la Junta Nacional falangista.

Salida de Aylwin

Aylwin abandonó la DC junto a otras 30 personalidades de ese partido. La decisión fue hecha oficial el viernes pasado. Entre quienes dejaron la tienda se contaron el ex presidente del Metro, Clemente Pérez, y el ex ministro de Economía Hugo Lavados.

El grupo integraba la tendencia "Progresismo con progreso". La agrupación interna protagonizó fuertes roces con otros directivos demócratacristianos antes y después de las elecciones del año pasado.

Los integrantes de la instancia que hoy están fuera de ese partido se opusieron a lo que definen como "izquierdización" del falangismo. Ello se evidenció, a su juicio, en las opciones adoptadas por la colectividad al interior de la Nueva Mayoría.