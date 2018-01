¿Tierra plana o redonda? Científico chileno llama a "terraplanistas" a comprobar con simples experimentos que están equivocados

Era 3 de agosto de 1492 y desde el Puerto de Palos, al sur de la actual España, Cristóbal Colón iniciaba un viaje que cambiaría el curso de la historia. No sólo daría el primer paso para la conquista de América, sino que también ofrecería fundamentos a los científicos de la época para comprobar que la Tierra es redonda y no plana como se creía hasta entonces. Pero lo que hoy es una verdad científica, para muchos es parte de una terrible conspiración.

Se trata de los "terraplanistas" que afirman que "el mundo no es una bola", sino más bien un disco. No es lo único: con más de 3 mil miembros, el grupo de Facebook "Tierra Plana Chile Investigación" además postulan que no hay rotación.

Camila Martínez / Publimetro

Es fácil perderse

Ambas tesis les parecen ficción al Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 1999, el astrónomo José Maza. Aclara que es fácil perderse y pensar que vivimos en un mundo plano, a causa del gran tamaño del planeta. "Si tenemos una pelota de fútbol y una hormiga vive en un centímetro cuadrado de esa superficie, esa hormiga va a creer que todo es plano", indica. Pero luego expresa que "basta con subirse a un cerro alto y darse cuenta que el horizonte es curvo. Ya Aristóteles lo decía en su libro".

Es en esa línea recomienda un clásico experimento: mirar los barcos, como lo hicieron los científicos de antaño. "Cuando una embarcación se aleja del puerto, lo primero que desaparece es la parte de abajo. Lo último que desaparece es la vela. Si la tierra fuera plana, el barco se iría viendo más chico y desaparecería entero y eso no ocurre así", ilustra.

Explicaciones

¿Cuál es la lógica de un vuelo entre Chile y Australia con escala en EEUU? La explicación, para algunos, es que la Tierra es plana. Para Maza la razón es de índole comercial y logístico. "Las líneas aéreas conectan puntos donde hay un tráfico aéreo bastante grande. En Chile, si tú quieres ir a Estados Unidos y vives en Arica, tienes que venir a Santiago y de ahí a EEUU ¿No es también una escala rara?".

Para los "terraplanistas" el hecho que un helicóptero se eleve y quede en el mimo punto cuando baja sólo se entiende si no hay rotación. El profesor afirma otra cosa: principio de inercia. Aclara que nos movemos a la misma velocidad del planeta, que en Chile es cerca de 1.500 km por hora. ¿Una forma fácil de entenderlo? "Si tú vas en un avión a 800 km/h y saltas dentro del avión, caes en el mismo punto donde saltaste: eso es porque tú también estás moviéndote a 800 km/h".

Futuras generaciones

También hace un llamado a los más pequeños que son escépticos sobre esta materia. "Si los niños tienen la tentación de creer que la Tierra es plana, entierren un palo de escoba y a distintas horas vayan poniendo marcas en donde está la sombra". ¿Resultado? Se moverá.

Por último desmiente tesis de la conspiración. "Si yo tuviera la más leve noción de que el mundo es plano, me iría por ahí porque sería un golpe a la comunidad científica". Compara todo esto con la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein. Sostiene que son varios los físicos que han tratado de encontrarle falencias pero ninguno ha podido hacerlo. "Si ellos demuestran que está equivocado, su nombre va a quedar inscrito en la historia de la ciencia. Lo mismo pasa con la Tierra plana", sentencia el profesor que no es cualquiera: es uno que tiene un asteroide bautizado "Maza" en su honor.