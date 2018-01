¿Los efectos del cambio climático?: El desierto del Sahara nevado, tiburones, iguanas y tortugas se congelan

El Desierto del Sahara, en Argelia, se cubrió de blanco tras una nevada que causó sorpresa, dado que es la tercera que ocurre en 37 años. Las anteriores se registraron en diciembre de 2016 y en febrero de 1979.

Spectacular scenes today in Algeria as snow covered the sand dunes in Ain El Safra! Snow visible also in imagery by NASA's Terra satellite.

Report: Crt Sidali, Gian Alonso, Rabah Ripou Ouchen, Issam Bouchetata Bouchetata, ⵯⴰⵍⵉⴷ ⵏⴻⵇⵇⵉⵛ, Amayas Mazigh, حسام مسعودي pic.twitter.com/ojwupLG8eq

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 7, 2018