Chico, pero duro: Zaldívar seguirá en el Congreso como consejero

El presidente de la Cámara Alta, Andrés Zaldívar, fue nombrado como integrante del Consejo de Asignaciones Parlamentarias (CRAP). A través de una votación en la sala del Senado, se aprobó el nombramiento del actual parlamentario con 26 votos a favor y uno en contra.

Zaldívar fue Ministro en el Gobierno de Frei Montalva. / Captura

Zaldívar, quien perdió su escaño en el Congreso en la elección pasada, será parte del nuevo consejo en su calidad de ex ministro de Hacienda. Recordemos que estuvo en dicho cargo el año 1968, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Los otros integrantes

Junto con el parlamentario, los otros personeros que integrarán la entidad serán el ex consejero del Banco Central, Enrique Marshall, el ex decano Arturo Irarrázabal, el ex senador José Antonio Gómez y el ex diputado Alfonso Vargas.

Antes de la votación, Zaldívar indicó que “es un tema que debe decidir la Sala y la Cámara (…). A mí no me interesa el cargo, a mí me propusieron". "Si el Senado me nomina, por supuesto voy a estar disponible. Pero yo no ando buscando el cargo", agregó.

La nominación del Senador está en el ojo de la polémica. Esto, luego de que negara entregar al Ministerio Público los informes de asesorías externas que habrían sido plagiados en el denominado caso “copy paste”. Al parecer, el "Chico" Zaldívar está lejos de retirarse de la política.