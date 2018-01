“Da miedo tirarle ahora un piropo a una mujer, te puede caer una denuncia”: Troleo olímpico al Pollo Véliz tras la “peor frase del año” y su terrible justificación

Lo tiró como broma, pero de inmediato se llenó de cientos de críticas, descalificaciones y un troleo nivel olímpico.

El ex jugador de la selección chilena Leonardo Vélez “tiró a la talla” con el acoso contra las mujeres y Twitter reventó.

El tuit, que luego borró, mostraba dos caritas riéndose al final con la frase “da miedo tirarle ahora un piropo a una mujer, te puede caer una denuncia, mientras tanto ellas muestran y muestran, y uno no es de plasticina”.

Twitter

De inmediato las críticas se multiplicaron y pronto salió a "aclarar" sus dichos y terminó, en buen chileno, por “embarrarla” aún más.

“A Maestros de la construcción los veo tristes y no es por el sueldo, es por la mordaza que pusieron a su creatividad del piropo”, y “Cuando digo ‘piropo’ es un halago a la belleza y no con otra intención. La grosería no está en mi manual del caballero. Es cosa de leer mi TW Y FB”, respondió antes los insultos.

A Maestros de la construcción los veo tristes y no es por el sueldo, es por la mordaza que pusieron a su creatividad del piropo. — leonardo veliz (@pollovel) January 10, 2018

Cuando digo " piropo" es un halago a la belleza y no con otra intención. La grosería no está en mi manual del caballero. Es cosa de leer mi TW Y FB. — leonardo veliz (@pollovel) January 10, 2018

No conforme con ello, luego por fin ofreció disculpas, pero de una desafortunada forma: “Mis disculpas a las mujeres de Chile. Un tema sensible merece más delicadeza sin haber caído en la grosería. Esto pasa por ser ‘soltero de verano’”.

Mis disculpas a las mujeres de Chile. Un tema sensible merece más delicadeza sin haber caído en la grosería. Esto pasa por ser "soltero de verano". — leonardo veliz (@pollovel) January 10, 2018

Otra vez comenzó el masivo troleo y muchos, lo mínimo que le pidieron, fue que por favor no siguiera diciendo “tonteras”.

Que alguien le avise a la señora del Pollo Veliz pic.twitter.com/JrYLDLo1kT — Pao (@PAOCIST) January 10, 2018

El Pollo Veliz es el mejor ejemplo que los viejos no deben tener tuiter — Mandefenton (@Mandefenton) January 10, 2018

A Cristiano Ronaldo le gustaban mis piropos. Pollo Véliz — Tony Estay (@Soy_Fracaso) January 10, 2018

No estoy de acuerdo con lo que dijo el Pollo Véliz, en lo absoluto, pero loco: TIENE MÁS AÑOS QUE MATUSALÉN… ¿qué esperan que diga? Basta de funar porque sí a la gente. Eso es lo malo de las rrss. — Mvrcos (@marcosfhm) January 10, 2018

Que es aweonao' el Pollo Veliz, él nunca ha sentido la incomodidad de cuando te gritan weás en la calle y te miren como un pedazo de carne sólo por mostrar un poco las piernas 😤😤😤 — Caro Freecss (@_Caracolina) January 10, 2018

El Pollo Veliz:

Primero deja la cagá

Luego pide disculpas

Y pa terminar bloquea

SacoWea en su potencia máxima pic.twitter.com/O2HWHsVAbE — Pao (@PAOCIST) January 10, 2018

Por que mejor no borrai tu Twitter? — Paz (@PazT_ra) January 10, 2018

Eso le pasa por weón, no por "soltero de verano". — Dani Mode (@danielcorvalan) January 10, 2018