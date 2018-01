Kodak no ha muerto: anunciaron la creación de una nueva criptomoneda

El precio de las acciones de Kodak en la bolsa de valores aumentó en un 77 por ciento durante las últimas horas, según informó el portal Bloomberg. La razón fue el anunció de la creación de una nueva criptomoneda, bautizada como KodakCoin.

KodakCoin será un nueva moneda virtual dedicada a los fotógrafos, para que puedan licenciar sus trabajos y así tener un mejor control en materia de derechos de autor. Por otro lado, la plataforma a cargo de la nueva incursión se llamará KodakOne.

La idea surgió “para fotógrafos que por mucho tiempo han tenido dificultades para gestionar su trabajo", explicó Jeff Clarke, el CEO de Kodak, quien agregó que "estas palabras son clave para resolver lo que parecía no tener solución”.

Para este desarrollo, Kodak debió asociarse con Wenn Digital, una empresa que se especializa en este tipo de soluciones.

Es así como ahora los fotógrafos podrán registrar sus fotografías y recibir de manera inmediata los pagos por ellas.

La moneda virtual comenzará a funcionar desde este 31 de enero, aunque por el momento, solo podrán usarla inversionistas de ciertos países, entre los que destacan Canadá, Inglaterra y Estados Unidos.

La mayor virtud que destaca la otrora empresa fotográfica es la seguridad de la plataforma, pues además de servir para licenciar las imágenes de los fotógrafos, se dedicará a monitorear el buen uso de las que se encuentren registradas.

Las criptomonedas son un boom en la actualidad, otra empresa que ya anunció algo parecido fue Telegram, hace solo unos días.

Kodak CEO @jeffreyjclarke and @wenndigital CEO @jan_denecke announced the @KodakOne Platform that helps photographers protect their images today at #CES2018 #KodakCES2018 #KodakCoin https://t.co/NCSyYB1OaY pic.twitter.com/oZFd5EVyzw

— Kodak (@Kodak) January 9, 2018