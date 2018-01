Zaldívar tras nominación a Consejo de Asignaciones: "Las críticas son injustas”

El presidente de la Cámara Alta, Andrés Zaldívar, se refirió a la decisión de la Cámara Baja que hoy aprobó su nominación como miembro del Consejo de Asignaciones Parlamentarias con 80 votos a favor, 26 en contra y 8 abstenciones.

“Voy a insistir en algo que la gente no cree, yo nunca he perseguido este cargo, lo he hecho porque los senadores por unanimidad me lo han pedido que participara y por lo tanto esto una vez resulto, voy aceptar la designación”, remarcó.

Sobre el debate que se dio en la Sala de la Cámara Baja, el senador DC calificó como “injustas las críticas”, añadiendo que “no debía sindicalizarse a mí este tema a un problema político, pero lo acepto, porque en democracia uno debe aceptar las críticas”.

"Y si acaso algún órgano del Estado declarara que estoy inhabilitado tendría que declararse por el Tribunal Constitucional", agregó el actual presidente del Senado, luego que el diputado René Saffirio anunciara que recurrirá al TC para anular este nombramiento .