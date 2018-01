Calendario completo del Papa en Santiago

www.franciscoenchile.cl

Lunes 15

El avión Latam que en su costado lleva escrito #ElVuelodeFrancisco aterrizará en tierra chilena el martes 15 a las

20:10. Inmediatamente después pasará a la parroquia San Luis Beltrán de la comuna de Pudahuel, donde lo esperarán con cánticos y animaciones. En este lugar de la calle San Pablo será donde el Papa se baje de su vehículo cerrado para abordar el famoso y esperado papa móvil.

Se pronostica que llegue a las 20:30 al lugar y que su recorrido de 14 kilómetros demore 25 minutos. El pontífice recorrerá las calles San Pablo al oriente, Brasil al sur, Alameda al Oriente, Providencia al oriente, Monseñor Sótero Sanz al norte.

Sólo en su primera noche conocerá dos lados muy distintos de Santiago llegando a la Nunciatura Apostólica, en Providencia. Ahí lo acompañará la Presidenta Michele Bachelet y se realizará una ceremonia de bienvenida.

Martes 16

El día 16 a las 8:00 se reunirá con Cuerpo Diplomático, autoridades y representantes de la Sociedad Civil en La Moneda donde además dará un discurso de 15 minutos. Este será proyectado con pantallas en La Plaza de la Ciudadanía y el Patio de los Cañones.

El mismo martes comenzará a las 10:30 la misa masiva en el Parque O'higgins. El ingreso a esta actividad comenzará a las 2:00, misma hora en que Metro de Santiago abrirá sus puertas con 16 estaciones operativas de la línea 1, 2 y 6.

A las 16:30, después de visitar un centro de reclusión femenino, se realizará un nuevo recorrido sobre el papa móvil que llevará a Francisco desde la Plaza de la Constitución a la

Catedral, donde se reunirá con obispos y seminaristas. Se moverá por

las calles Morandé al norte, Compañía al oriente, giro a la Plaza de Armas hasta el ingreso a la Catedral Metropolitana.

Su tercer recorrido será hacia el Santuario Padre Hurtado, para visitar de manera privada el templo en honor al Santo chileno. Comenzará a las 18:50 y pasará por las calles Catedral al poniente, Morandé al sur, Alameda al poniente, Av. Padre Hurtado al sur (caletera oriente de General Velásquez) hasta el ingreso al Santuario.

Miércoles 17

El tercer día de actividades Francisco no se subirá a su vehículo especial, pero no quiere decir que no realizará actividades.

El miércoles en la mañana es el turno de Temuco y en la tarde de los jóvenes católicos en el Templo Votivo de Maipú. Al evento solicitan llevar pañuelos de 60×60 con colores llamativos.

A las 19:00 visitará la Pontificia Universidad Católica de Chile y al día siguiente partirá hacia Iquique.