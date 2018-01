El "Ken humano" lo hizo de nuevo: se hizo su cirugía número 60 y se lució a lo grande en el estreno de su nueva figura

Más de 390 millones de pesos ha gastado Rodrigo Alves en su deseo de convertirse en lo más parecido posible a Ken. Y bajo esa búsqueda, nuevamente ingresó a cirugía, sumando su operación 60.

El hombre de 34 años se sometió a las manos del cirujano Michael K. Obeng en Los Ángeles, quien le sacó cuatro costillas, ya que quiere lograr una figura más clásica, informa el Daily Mail.

El cirujano compartió una imagen de la operación. Instagram

Por este motivo, su deseo era sacarse realmente seis, pero los médicos se lo impidieron debido a que tendría complicaciones con sus pulmones.

La cirugía se podrá ver en su reality show "Rodrigo's World", en donde adelantó que "mi vida cambiará para siempre a partir de enero de 2018 y para el verano pareceré una modelo de fitness".

De esta manera, con su nuevo cuerpo acudió a la gala de los Globos de Oro. "Realmente me volví loco. Me mezclé con Justin Timberlake y Zach Efron quienes me felicitaron por mi aspecto y mi atuendo", aseguró.

Y fue tanta la impresión que le causó el evento que decidió teñir su cabellera rubia y quedar con el pelo negro para unirse al "Time's Up".