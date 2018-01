La investigadora que desenmascara los abusos en la Iglesia Católica: "El papa estuvo muy mal aconsejado en venir a Chile"

Es la primera base de datos disponible en internet que entrega tanta información sobre los clérigos denunciados por abuso sexual y violaciones ¿Cómo se espera que esto influya en el país?

-Deseamos crear un registro de los casos que conocemos en Chile y creemos que es importante para ir sentando un precedente en casos de acusaciones civiles, criminales e incluso canónicas. Que la gente se haga cargo y responsable de sus actos no es posible si no hay información disponible, o esta no se entrega. También es importante que veamos caso a caso a los abusadores para poder identificar patrones de conducta y como las autoridades de la iglesia cubren los distintos casos.

¿Hay algo de la investigación que llevó a cabo en Chile que haya llamado particularmente la atención de la organización?

-Varias cosas nos llaman la atención. La primera de ellas es que no sabemos nada de casos anteriores al año 2000 y sabemos que en otros países hay cientos de miles anteriores a esa fecha. En segundo lugar, exceptuando el caso Karadima, no han habido otros que alcancen un alto perfil donde hayan autoridades y organizaciones presionando para que ocurran sanciones y se terminen con este tipo de conductas.

¿Hay patrones de conducta que se repiten en Chile?

-Si bien aún no hay un análisis acabo de un patrón de conducta como tal en los clérigos acusados, el caso de Cristian Molina Contreras avalando al "Padre Pancho"- hallado culpable de violación y abuso sexual reiterado- diciendo que no habían suficientes evidencias y restableciéndolo en Putaendo. Las autoridades eclesiásticas en Chile no tienen una postura muy firme respecto a remover a las personas que son parte de ella y que han cometido estos abusos. El arzobispo de Santiago, Eduardo Ezzati, es uno de los principales culpables que esto siga sucediendo por tratar bien a los abusadores y tratar muy mal a las víctimas, cuando se decide denunciar este tipo de hechos.

La ambigüedad no sólo se da en la alta esfera eclesiástica del país, el papa Francisco ha sido muy tajante en su discurso pero de manera interna no ha habido grandes avances en la materia ¿Qué se espera de la próxima visita?

–Me sorprende que el papa haya decidido esta visita, dado los antecedentes que hoy tenemos. Es muy sorprendente que haya decidido venir justo a este país. Tengo dos opciones para pensar. La primera es que ha sido muy mal aconsejado en venir a Chile y lo segundo que puede hacer un anuncio que nos sorprenda y de un giro a todo esto. Lamentablemente creo que ha sido mal aconsejado y no creo que su visita vaya a ser de las más exitosas.

¿Cómo se han abordado los encubrimientos en otros países?

-Lo que hemos visto en otros países del mundo es que autoridades seculares han encontrado el coraje en las herramientas para investigar estos casos e involucrarse en este tipo de abusos. En Estados Unidos, en Kansas, el obispo (Robert) Finn fue condenado por no reportar los abusos de los que él tenía conocimiento. En Australia y en Francia hay ejemplos de autoridades que están siendo juzgadas con cargos criminales por haber encubierto y no haber denunciado estos casos de abuso.

¿Es posible que se abran juicios en Chile como en Estados Unidos o Australia?

-No conozco las leyes chilenas tanto como para decir qué cosas deberían cambiar, pero ciertamente que las sociedades se puedan organizar, ordenar y encontrar las herramientas para poder atacar y denunciar este tipo de situaciones. En Massachusetts -EEUU- después del caso que tuvimos de encubrimiento del cardenal (Bernard) Law, se implementaron leyes duras respecto del encubrimiento de abusos sexuales, con el objetivo de proteger a los niños y hoy un obispo en esa situación está enfrentando cargos criminales muy serios. A diferencia de lo que se podría esperar en Chile dado lo mucho que se encubre.