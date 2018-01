De la Peña sueña con ver a Jarry desafiar a Nadal: "No es tan malo jugar con Rafa, me gusta, sería lindo"

Horacio de la Peña está en plenas vacaciones, disfrutando de la temporada estival junto a su familia en la hermosa ciudad de Pucón. Sin embargo, el Pulga siempre tiene tiempo para analizar el tenis y como palabra autorizada habló del debut de Nicolás Jarry (105º de la ATP) en el Abierto de Australia.

El número 1 de Chile entró por primera vez en su carrera de forma directa a un Grand Slam, rompiendo una larga racha, porque el otro nacional que puso su nombre en el cuadro principal de un major sin sortear las clasificaciones fue Fernando González, en el US Open de 2011. Jarry tendrá un duro estreno, porque se medirá con el argentino Leonardo Mayer (52º).

De la Peña piensa que el Nico tuvo un sorteo positivo. "Creo que el partido con Leo es difícil, todos los sorteos de Grand Slams son complicados, pero si me apurás un poco, diría que el partido es jugable, Nicolás tiene opciones de ganarlo, por qué no".

El Yacaré será el primer rival del chileno / AP

La ex cabeza del equipo chileno de Copa Davis agregó que "por la manera de jugar de Leo, que le encantan los puntos largos, y se maneja mejor en las superficies lentas, Nicolás le hará mucho daño, por su potencia y porque le acomoda más jugar en cemento. Insisto, si gana no sería descabellado ni una gran sorpresa".

"Con Nadal sería muy especial"

"Hay que ir paso a paso, en todos los deportes esa premisa es importante, pero si me decís que si gana juega en segunda ronda con Nadal, ahí es otra cosa. Sería un partido muy especial, no es para nada malo jugar con Rafa, me gusta, sería lindo".

El Pulga ve con buenos ojos que Jarry se mida con el número 1 en segunda ronda, es más, insistió que el juego del nieto de Jaime Fillol le puede complicar al principal candidato a ganar el título en la tierra de los canguros.

"A Nicolás le gusta cortar los puntos, terminar rápido las jugadas, meter presión con tiros potentes. Si les toca jugar, que espero que así sea, va a ser un partido lindo, creo que Jarry lo puede complicar mucho", aseguró.

Podría jugar con el chileno si es que ambos ganan en el debut / AP

El calor de Melbourne

Uno de los temas que siempre da qué hablar en el primer Grand Slam del año es el calor, es más, los pronósticos dicen que la próxima semana habrá temperaturas cercanas a los 40º, lo que afectará a todos los jugadores.

"El calor siempre es tema en Australia, afecta a todos, pero Nicolás tiene una ventaja, porque está acostumbrados a esas temperaturas, entrenó mucho tiempo en Miami y está habituado. Insisto, le tengo fe al Nico, creo que le va a ir bien", cerró De la Peña.

Jarry, que el lunes aparecerá en el puesto 101º de la ATP, vivirá una semana especial y enriquecedora para su corta, pero promisoria carrera.