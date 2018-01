Al Papa Francisco le gusta el mate frío y en lata

Cristián Piro explica la desconocida relación entre el surf y el mate,“eso es lo que se toma después de una tarde de batallar con las olas en Pichilemu”, dice el joven. De sus cortos 28 años, cinco de ellos ha permanecido en el mercado con un negocio bastante peculiar: mate frío en lata, bebida más conocida como "tereré".

Como muchas cosas, el único tipo de mate en lata en el mundo está en Chile, y Francisco lo volverá a probar en su estadía en Chile.

La primera vez que lo hizo fue sin saber siquiera que era chileno y gracias a un amigo de Cristián. Cuenta el joven que estaba "carreteando" con un amigo que pronto se embarcaría hacia El Vaticano y una idea no se les salió de la cabeza.

Cuánto te apuesto a que hago que el Papa tome tu mate

Te apuesto un millón de pesos a que no

Y así fue como Jorge Mario Bergoglio probó su primera lata de mate frío, y el amigo de Cristián no vio ni un peso de la arrebatada apuesta. "Me dijo que no pudo sacarle una foto porque la seguridad del Vaticano no se lo permitió, yo le dije que se olvidará del millón de pesos y me dijo que daba lo mismo, que el Papa había probado mi lata", recuerda el joven.

Dos semanas después del hecha al fin pudieron tener pruebas: el medio argentino "El Clarín" había tomado tres fotos del Papa Francisco bebiendo el mate que le obsequiaron.

El líder de la iglesia católica es fanático del mate como del fútbol, pero es tan hincha del "tereré" como del San Lorenzo. Cristián le dará en el clavo regalándole al Papa un mate de silicona con los colores de su equipo de fútbol. "Y casualmente los colores del San Lorenzo también son los de Chile, así que todo ha sido sin querer".

Lo que sí quiso fue estar en la mesa de Francisco cuando este se reuniera con personas albergadas en el Hogar de Cristo en Estación Central. Por ello habló directamente con Benito Aranda, coordinador del Estado para la visita del Papa Francisco a Chile, para ver si "por si acaso me pescaban". Y así fue, además de sopaipillas el pontífice compartirá diversos tipos de mate creados por Cristián Piro, especialmente el "tereré".